Mercoledì è stata rinnovata! Netflix annuncia la stagione 3 tra misteri, minacce e nuove trasformazioni

Mercoledì proseguirà almeno fino alla terza stagione. Netflix ha confermato il rinnovo dello show con protagonista Jenna Ortega anche per il terzo ciclo di episodi in attesa della stagione 2.

La notizia giunge proprio il giorno prima della première di Mercoledì 2, con l'obiettivo di proseguire nel successo della serie di Tim Burton, la più vista di sempre in lingua inglese su Netflix.

La storia di Mercoledì Addams nella serie di Tim Burton

Mercoledì vede Jenna Ortega nel ruolo della sarcastica e cupa Mercoledì Addams, espulsa dal suo liceo dopo aver gettato dei piranha nella piscina scolastica, e per questo motivo trasferita in un'accademia privata in cui studiano adolescenti emarginati.

Gwendoline Christie in una scena di Mercoledì

Nel cast della serie anche Gwendoline Christie nei panni della preside mutaforma della nuova scuola di Mercoledì, Emma Myers nei panni della coinquilina licantropa di Mercoledì Enid, e Riki Lindhome nel ruolo della sua terapeuta scolastica.

Il successo di Mercoledì grazie a Jenna Ortega e Tim Burton

Proprio come in passato è accaduto con Winona Ryder, con Jenna Ortega, Tim Burton sembra aver trovato la protagonista perfetta per le storie ambientate nei suoi mondi oscuri, alla periferia degli sguardi e pieni zeppi di freak e mostri raccapriccianti.

Dopo il debutto su Netflix nel 2022, Mercoledì è diventata un fenomeno globale, accaparrandosi anche quattro Emmy Award. Come spesso accade con gli show di Netflix, la seconda stagione sarà divisa in due parti, con un'uscita prevista il 6 agosto e l'altra il 3 settembre.

Nella stagione 2, Mercoledì cercherà di salvare Enid sconfiggendo un nuovo terribile nemico. Nel cast, new entry d'eccezione Christina Ricci, iconica interprete del personaggio nei due film di successo degli anni '90 sulla Famiglia Addams. Creata da Alfred Gough e Miles Millar, la serie può vantare la colonna sonora di Danny Elfman.