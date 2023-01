Me Contro Te Il Film - Missione Giungla ancora primo al box office italiano

Me Contro Te Il Film - Missione Giungla non molla la vetta del botteghino italiano incassando un altro milione di euro, al secondo posto il debutto de Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese.

Irresistibili Me Contro Te. La coppia di YouTuber più amati dai bambini conserva la vetta del botteghino italiano con la loro ultima fatica, Me Contro Te Il Film - Missione Giungla, che incassa un altro milione di euro arrivando a 3,8 milioni di euro totali. In questa nuova avventura Luì e Sofì hanno a che fare con una terribile minaccia contro il nostro pianeta. Viperiana ha scoperto la fonte magica che custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo. Se venisse danneggiata la Terra si trasformerebbe in un deserto spoglio e arido. Viperiana e Serpe stanno già contaminando la fonte e i nostri Luì e Sofì, insieme a Pongo devono decifrare la mappa per arrivare alla fonte e sventare il piano diabolico.

Il primo giorno della mia vita: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Gabriele Cistini in una foto

In seconda posizione troviamo il debutto del nuovo film di Paolo Genovese, Il primo giorno della mia vita, pellicola corale interpretata da Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini, Vittoria Puccini e con la partecipazione straordinaria di Lino Guanciale. Come rivela la recensione de Il primo giorno della mia vita, al centro della storia troviamo un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. Debutto da 884.000 euro in 500 sale, con una media per sala di 1.768 euro.

Avatar: La via dell'acqua scende in terza posizione e incassa altri 848.00 euro che lo portano a quota 43,2 milioni di euro complessivi, facendolo volare in alto nella classifica dei migliori incassi globali di sempre.

Apre in quarta posizione l'action thriller The Plane, thriller con Gerard Butler nei panni di un coraggioso pilota che per salvare i suoi passeggeri da una violenta tempesta, effettua un rischioso atterraggio d'emergenza su una remota isola delle Filippine. Il film ha incassato 719.000 euro da 309 sale.

Quinto, Babylon, nuova fatica di Damien Chazelle che esplora le luci e ombre della Hollywood anni '20 con l'aiuto delle star Margot Robbie e Brad Pitt. Qui trovate la nostra recensione di Babylon, che incassa 587.000 euro superando 1,6 milioni totali in due settimane.