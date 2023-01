Avatar, James Cameron è certo che realizzerà i capitoli 4 e 5: "Ora so cosa farò nei prossimi 6-7 anni"

James Cameron ha commentato gli ottimi incassi ottenuti da Avatar: La via dell'acqua, confermando che quasi sicuramente otterrà il via libera alla produzione dei capitoli 4 e 5.

James Cameron ha confermato che gli incassi di Avatar: La via dell'acqua potrebbero aver definitivamente permesso di avere il via libera ai sequel.

Il regista è già al lavoro sul capitolo 3, ma aveva accennato in passato che il destino dei capitoli della storia numero 4 e 5 erano ancora incerti e in attesa dell'accoglienza riservata al secondo film.

In un'intervista rilasciata a GQ, James Cameron aveva dichiarato che il budget elevato necessario a realizzare Avatar: La via dell'acqua rendeva necessario che il film diventasse "il terzo o il quarto lungometraggio con i migliori incassi nella storia del cinema" anche solo per coprire i costi.

Il regista ha aggiunto: "Sembra che con il momentum che ha il film ora, supereremo facilmente la cifra che ci permette di pareggiare costi e guadagni nei prossimi giorni, quindi apparentemente non posso divincolarmi e dovrò fare questi altri sequel. So cosa farò nei prossimi sei o sette anni".

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine

Cameron ha ribadito: "Andrà bene. Sono certo che presto avremo una discussione con i vertici della Disney per parlare dei progetti futuri per Avatar 3, che è già stato girato - abbiamo già catturato e fotografato l'intero film, quindi siamo nella post-produzione per fare tutta quella magia CG. E poi Avatar 4 e 5 sono già stati scritti. Abbiamo persino già delle scene del 4. Abbiamo iniziato a questo punto un franchise. Abbiamo iniziato una saga che ora può svilupparsi nel corso di più film".

Il produttore Jon Landau, recentemente, aveva dichiarato che nel quinto capitolo di Avatar ci sarà "una sezione della storia in cui alcuni Na'vi andranno sulla Terra. E lo faremo per aprire gli occhi delle persone, aprire gli occhi di Neytiri, a ciò che esiste sulla Terra. La Terra non è semplicemente rappresentata dalla RDA. Come non si è definiti dalle scelte che prendi nella vita, non tutti gli esseri umani sono cattivi. Non tutti i Na'vi sono buoni. E lo stesso accade sulla Terra. E volevamo esporre Neytiri a quello".

Avatar: La via dell'acqua, attualmente, è salito al nono posto della classifica dei film con i migliori incassi di sempre, superando The Avengers, grazie ad aver superato quota 1,547 miliardi di dollari ai box office internazionali.