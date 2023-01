The Plane, Gerard Butler ha avuto un incidente con l'acido fosforico: "Mi sentivo bruciare vivo"

Gerard Butler ha rivelato il brutto incidente avuto sul set di The Plane, quando ha rischiato di bruciare vivo per via dell'acido fosforico.

L'esperienza di Gerard Butler sul set di The Plane, adrenalinico action movie in arrivo nelle sale italiane tra pochi giorni, non è stata del tutto positiva. L'attore ha infatti rivelato di essere stato vittima di un incidente con l'acido fosforico.

"Stavamo girando una scena in Porto Rico. Il mio personaggio doveva aggiustare le ruote dell'aereo per vedere cosa non funzionasse. A un certo punto mi trovo questo strano liquido verde in gola, nel naso, in bocca, negli occhi. Mi bruciava tutto, e non sto scherzando. Mi sentivo bruciare vivo. E ho scoperto che si trattava di acido fosforico. Un momento davvero brutto perché mi bruciava tutto. Ma alla fine ha funzionato molto per la scena" ha dichiarato l'attore ai microfoni del Late Night with Seth Meyers.

Robert Downey Jr. ha chiesto a Gerard Butler di realizzare altri film di Attacco al potere

The Plane uscirà il 25 gennaio 2023, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy. Gerard Butler vestirà i panni di un coraggioso pilota che per salvare i suoi passeggeri da una violenta tempesta, effettua un rischioso atterraggio d'emergenza su una remota isola delle Filippine.

I superstiti dovranno però affrontare una nuova minaccia: degli spregiudicati guerriglieri indipendentisti che vivono in quelle terre. Il gruppo viene infatti rapito e sarà compito del comandante Brodie Torrance proteggere i sopravvissuti presi in ostaggio e portarli in salvo.