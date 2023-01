Me contro Te - Il film: Missione giungla, Luì e Sofì: "Nasce il Me contro Te Universe!"

Il fenomeno Me contro Te non si ferma: siamo arrivati al quarto film in tre anni. In principio fu Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S. Poi Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata e Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo. Dal 19 gennaio in sala Me contro Te - Il film: Missione giungla: dirige Gianluca Leuzzi, protagonisti Luì e Sofì.

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un'immagine promozionale di Luì e Sofì

Questa volta Luigi Calagna e Sofia Scalia si ritrovano a vivere un'avventura nella giungla, come suggerisce il titolo. Tra le fonti di ispirazione la saga di Indiana Jones e I Goonies. La vera notizia però è che questo film segna ufficialmente l'inizio del "Me contro Te Universe": c'è infatti la volontà di unire storie e personaggi dei film, in un unico grande universo cinematografico.

Non è la sola novità: sempre pronti a condividere messaggi positivi nei loro film e video, i Me contro Te questa volta hanno a cuore il tema dell'ambiente e c'è anche un accenno di "lotta al patriarcato". Ce lo hanno detto loro stessi a Roma, all'anteprima del film.

Me contro Te: intervista a Luì e Sofì

Me contro Te: arriva l'universo condiviso

Al quarto film il "Me contro Te Universe" è realtà. Lo spiega Luì: "Con questo quarto capitolo volevamo segnare l'inizio di una nuova trilogia. Continua la saga che abbiamo creato col primo film, ma il Signor S non è più il nostro acerrimo nemico. Abbiamo dei nuovi cattivi da sconfiggere e dei nuovi personaggi che ci accompagneranno in questa avventura. Siamo molto curiosi di vedere la reazione del pubblico appena conoscerà la nuova famiglia con cui condivideremo queste avventure".

Me contro Te: il girl power e l'ambiente

Tra i temi portanti di Me contro Te - Il film: Missione giungla il girl power e il rispetto per la natura. Per Sofì bisogna cominciare a parlarne presto con i più piccoli: "Parliamo sempre di valori come l'amicizia e l'amore. Ma adesso si parla anche di emancipazione femminile. Un nuovo personaggio, Tara, deve dimostrare alla tribù dei Pesantosi, che è una tribù che si fonda sul patriarcato, di valere quanto il fratello muscoloso. E anzi, di essere molto più intelligente. E un altro messaggio importante è quello della natura".

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S: un'immagine del film con Luì e Sofì

Continua Luì: "I nostri film vengono visti dai più piccoli, che saranno gli adulti di domani. Se possiamo contribuire a questa crescita lo facciamo. Pensiamo che la natura oggi abbia bisogno più che mai del nostro aiuto. Cerchiamo di mandare questo messaggio intrattenendo grazie a un viaggio in cui arriviamo fino al centro della giungla, per fermare la cattiva Viperiana, che vuole desertificare il mondo".