Me Contro Te Il Film - Missione Giungla scalza Avatar: La via dell'acqua dalla vetta del box office italiano

Me Contro Te Il Film - Missione Giungla, il nuovo film dei Me contro Te, ruba la prima posizione ad Avatar: La via dell'acqua al botteghino italiano dopo sei settimane.

Incredibile, ma vero. A frenare lo strapotere di Avatar: La via dell'acqua al box office italiano ci pensano i Me Contro Te. La coppia di YouTuber più amati dai bambini conquistano la vetta del botteghino con la loro ultima fatica, Me Contro Te Il Film - Missione Giungla, che segna un debutto da 2,3 milioni di euro e 346.882 presenze in 520 sale. In questa nuova avventura Luì e Sofì hanno a che fare con una terribile minaccia contro il nostro pianeta. Viperiana ha scoperto la fonte magica che custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo. Se venisse danneggiata la Terra si trasformerebbe in un deserto spoglio e arido. Viperiana e Serpe stanno già contaminando la fonte e i nostri Luì e Sofì, insieme a Pongo devono decifrare la mappa per arrivare alla fonte e sventare il piano diabolico.

Ironicamente, Avatar: La via dell'acqua deve accontentarsi del secondo posto. Con altri 1,3 milioni di euro, il sequel dell'hit di James Cameron supera i 42 milioni di euro complessivi e vola nella classifica dei migliori incassi globali di sempre.

Al terzo posto troviamo il debutto di Babylon, nuova fatica di Damien Chazelle che esplora le luci e ombre della Hollywood anni '20 con l'aiuto delle star Margot Robbie e Brad Pitt. Qui trovate la nostra recensione di Babylon, che debutta incassando 851.000 euro da 412 sale e segna un totale di 119.971 presenze.

Quarto, Grazie ragazzi, film di Riccardo Milani con protagonista Antonio Albanese che incassa 629.000 euro arrivando a un totale di 1,5 milioni in due setttimane. Come si legge nella nostra recensione di Grazie ragazzi, Antonio Albanese interpreta Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico e collega, assai più smaliziato di lui, come insegnante di un laboratorio teatrale all'interno di un istituto penitenziario.

Tre di troppo, la commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi con la complicità di Virginia Raffaele, chiude la top 5. Il film natalizio dai buoni sentimenti raccoglie altri 382.000 euro e arriva a 4,3 milioni totali. Qui trovate la nostra recensione di Tre di troppo, che narra la storia di Marco e Giulia, una coppia moderna senza figli che un mattino si risveglia con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità.