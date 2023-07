MCU, Josh Brolin tornerà come Cable... Ma non in Deadpool 3? Gli ultimi rumor

Secondo gli scooper, Cable, il personaggio Marvel interpretato da Josh Brolin in Deadpool 2, dovrebbe riapparire nel MCU, ma a quanto pare non in Deadpool 3... Scopriamo tutti i dettagli e i rumor connessi.

Deadpool 3 è uno dei film più attesi di casa Marvel, e all'inizio si parlava anche di un possibile ritorno di Josh Brolin nei panni di Cable per l'occasione... Ora, però, pare che non sia questo il caso, o almeno, non sarebbe il threequel con Ryan Reynolds ad ospitare la prossima comparsata del personaggio nel MCU. Vediamo insieme cosa dicono gli scooper.

Ormai si dava quasi per scontato il ritorno di Josh Brolin come Cable in Deadpool 3, specialmente considerata la trama della pellicola, che avrebbe a che fare con i viaggi nel tempo.

E mentre le nuove foto dal set di Deadpool 3 ci mostrano Wolverine e Deadpool, di Cable non sembrerebbe esserci neanche l'ombra... Perché, a quanto pare, potrebbe non essere effettivamente nel film.

Deadpool, Josh Brolin tornerà nel franchise? La risposta dell'attore

AAA Cercasi Cable

Dov'è finito quindi Cable? Lo rivedremo nel MCU, anche se non apparirà in Deadpool 3?

La risposta - per quanto affidabili possano essere le notizie condivise dagli scooper (che ci prendono come anche no) - ce la prova a dare MyTimeToShineHello, che spiega in un tweet come non è sia mai stato precisato che Brolin dovesse tornare proprio in questa occasione.

"Un anno fa dicesti che Josh Brolin sarebbe tornato nel MCU sia come Thanos che come Cable" fa notare qualcuno, e questa è la replica: "Ho detto che sarebbe totrnato come Cable, e i piani rimangono quelli. Ma non ho mai detto che sarebbe stato in Deadpool 3".

Deadpool 3 sarà il primo film Marvel con il rating R, la conferma di Kevin Feige

(Quando) rivedremo Josh Brolin nel MCU?

Secondo CBM, che riporta ulteriori rumor sul film, l'assenza di Cable da Deadpool 3 sarebbe legata al fatto che "quando la TVA prende di mira Deadpool, viene rivelato che il figlio di Scott Summers e Jean Grey è tornato nella sua timeline, con Wade che ora deve rispondere delle sue azioni per aver giocato con il tempo".

Deadpool 2: Josh Brolin in un momento del film

Your guess is as good as ours in regards to when and where that might happen, though Avengers: The Kang Dynasty or Avengers: Secret Wars are arguably the safest bet right now.

Rispunterà dunque Cable in tempo per Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars? Non resta che attendere per scoprirlo.

Deadpool 3, intanto, arriverà a maggio 2024 al cinema.