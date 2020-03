Deadpool 3: Josh Brolin in trattative per tornare nel ruolo di Cable

Deadpool 3 è ufficialmente in lavorazione, come sappiamo dalle notizie trapelate i mesi scorsi, e pare che Josh Brolin sia in trattative per riprendere il ruolo di Cable, l'amico nemico del protagonista.

Deadpool 2: Josh Brolin in una scena del film

Nulla è certo al momento, ma secondo We Got This Covered, l'attore potrebbe tornare quasi sicuramente nel suo ruolo, dopo aver terminato la sua esperienza nei panni di Thanos in Avengers: Endgame. Attendiamo, quindi, la conferma ufficiale intanto sappiamo che il terzo capitolo dedicato al mercenario chiacchierone è in lavorazione, come annunciato dallo stesso Ryan Reynolds durante un'apparizione televisiva alla vigilia di Natale.

I 10 migliori titoli di testa nei film di supereroi, da Batman a Deadpool

Sicuramente, per i fan sarebbe fantastico rivedere la coppia Cable e Deadpool, due personaggi messi insieme da Fabian Nicieza, fumettista che ha deciso di unire questi due personaggi creando un connubio strano ma efficace, formato da il rigidissimo e militarizzato Cable contro l'irriverente indisciplinato Deadpool.

Per ora, Marvel non ha svelato una possibile data d'uscita per il cinecomic. I due precedenti film dedicati a Deadpool hanno avuto entrambi un buon successo al botteghino, con un incasso totale di $ 1,2 miliardi.