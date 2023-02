Deadpool 3 sarà il primo film Marvel con il rating R, la conferma di Kevin Feige

Deadpool 3 sarà il primo film con il rating R del Marvel Cinematic Universe, questo l'impegno preso dell'amministratore delegato dei Marvel Studios, Kevin Feige per la pellicola con protagonista Ryan Reynolds.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Feige ha parlato della Fase Cinque dell'MCU senza nascondere ciò che prova nel vedere Ryan Reynolds e Hugh Jackman, di nuovo nei panni di Wolverine, nel film d'azione. "È incredibile", ha dichiarato Feige. Il capo della Marvel ha ribadito: "E abbiamo Hugh Jackman che torna per il nostro primo film di Deadpool all'interno del MCU. Questo è il nostro primo film vietato ai minori. Il ritorno di Hugh è incredibile."

Deadpool 3: Emma Corrin nel cast del cinecomic con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

A rilasciare la propria dichiarazione in merito all'arrivo di Deadpool 3 nelle sale come primo film R-rated del MCU, è stato anche Bob Iger, come riportato da CBR: "[Deadpool] chiaramente è stato e sarà marchiato Marvel. Ma pensiamo che potrebbe esserci un'opportunità per un marchio Marvel-R per qualcosa come Deadpool. Finché facciamo sapere al pubblico cosa sta arrivando, pensiamo di potercela fare bene".

Deadpool 3 esaudisce il desiderio di Ryan Reynolds: trovarsi faccia a faccia con il Wolverine di Hugh Jackman. "Oh mio Dio, sono elettrizzato", ha infatti dichiarato Reynolds. "Essere sul set con uno dei miei amici più cari ogni giorno è un sogno che si avvera. Ma farlo con questi due personaggi iconici fianco a fianco, va oltre i nostri sogni più sfrenati".

Deadpool 3 arriverà nei cinema l'8 novembre 2024.