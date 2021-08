Deadpool, Josh Brolin tornerà nel franchise? La risposta dell'attore

Il 2018 è stato sicuramente un grande anno per Josh Brolin: tra il secondo capitolo di Deadpool e Avengers: Infinity War, l'attore ha avuto il suo momento grazie al genere cinecomic, ma ora l'interrogativo rimane: lo rivedremo ancora nei panni di Cable nel franchise con protagonista Ryan Reynolds?

Brolin è infatti tornato nel sequel di Infinity War, Avengers Endgame, ma non sappiamo quale futuro lo attenda invece nella saga precedentemente sconnessa dal MCU dedicata a quel chiacchierone del supereroe mercenario interpretato da Reynolds. E, a quanto pare, nemmeno lui ne è al corrente...

"Deadpool è stata una grande esperienza per me, e molto favorevole" ha dichiarato durante un panel con ACE Universe "Dovevano essere quattro film. Forse ce ne saranno ancora, non so cosa ha in programma Marvel. Ma per me ha finito con l'essere un unico film davvero divertente".

Sembrerebbe dunque che per ora non vi siano aggiornamenti su un suo possibile coinvolgimento nel terzo film attualmente in lavorazione ai Marvel Studios, che ora ne posseggono i diritti, ma stando a quanto raccontato dal creatore del personaggio di Deadpool Rob Liefeld in una precedente intervista, Brolin vorrebbe davvero tornare a interpretare il personaggio.

"Dirò ai tuoi ai tuoi lettori che Josh vuole tornare a essere Cable molto presto. Non vede l'ora. Ha amato quel ruolo. Mi ha confessato che comprende perfettamente quanto amato sia nel ruolo di Thanos, ma non somiglia del tutto a lui. Queste sono le sue stesse parole quando ha parlato con me, Rob Liefeld" si leggeva su Comicbook "Mi ha detto 'Rob, da quando ho interpretato Cable in Deadpool 2 il mio telefono non ha smesso di squillare'. [Quest'esperienza] Ha cambiato tutto per lui, e ovviamente lui prima o poi riceverà qualche premio alla carriera. È uno dei più grandi attori in circolazione"

Vedremo, dunque, come andranno le cose, e cosa ci riserverà il franchise di Deadpool.