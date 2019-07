Marvel Cinematic Universe: I fratelli Russo rivelano il loro consiglio ai futuri registi dei cinecomic

I fratelli Russo hanno condiviso il loro consiglio rivolto ai futuri registi del Marvel Cinematic Universe, dopo aver concluso un'importante capitolo della propria carriera e dei cinecomic con Avengers: Endgame.

I due filmmaker hanno realizzato numerosi film per Marvel Studios e hanno dichiarato: "Una cosa su cui io e Joe abbiamo sempre potuto contare è il fatto che amiamo così tanto questi personaggi. Quello che ci ha sempre sostenuto è stata la nostra capacità che ci ha permesso, quando eravamo in dubbio, di fidarci dei nostri istinti, delle nostre reazioni e della nostra passione per ciò che volevamo vedere".

Joe e Anthony Russo, per il MCU, hanno girato Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame.

Joe ha raccontato: "Non puoi realizzare questi film da solo. Ci sono migliaia di persone responsabili per la qualità di questi film, è come avere una grande famiglia allargata, essere vicini alle persone nel settore che amiamo e con cui condividiamo gli affari".

Tra i registi che debutteranno nel mondo degli adattamenti dei fumetti ci sono Chloe Zhao che si occuperà di The Eternals, Cate Shortland che è al lavoro su Black Widow e Daniel Cretton a cui è stato affidato il compito di girare Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

