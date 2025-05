I prossimi film degli Avengers sono stati spostati: è una buona notizia?

Non tutti i mali vengono per nuocere, si suol dire. Non sempre è vero, ma capita che notizie che possono sembrare negative in prima battuta, si rivelino positive se ragionate con calma. E questo abbiamo intenzione di fare con questo articolo: riflettere sull'impatto della novità relativa ai prossimi film degli Avengers sia o meno una cattiva notizia. Prima però è il caso di partire dai fatti, ovvero l'annuncio delle scorse ore di un duplice rinvio per entrambi i film degli Avengers, Doomsday e Secret Wars, che non usciranno più a maggio del 2026 e 2027, ma con sei mesi di ritardo per ognuno di essi. Le nuove date sono infatti il 18 dicembre 2026 (in contemporanea con Dune: Parte 3) e il 17 dicembre 2027 (al netto del giorno di anticipo che potremo avere in Italia, come da tradizione da quando abbiamo le uscite al giovedì).

Una sorpresa?

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Siamo sorpresi di questo slittamento? In realtà no, non del tutto almeno. Le riprese di Avengers: Doomsday sono iniziare da poco, più o meno a un anno dalla prevista uscita in sala che sarebbe arrivata in un periodo in cui la stessa Disney aveva già il film di Star Wars dedicato a The Mandalorian. Chi conosce bene il settore, sa che un anno di lavorazione per un titolo del genere è stretto e che la vicinanza a un altro brand così importante della stessa distribuzione non sarebbe stato semplice da gestire. Inoltre a queste riprese attualmente in corso ci si è arrivati dopo un percorso travagliato, iniziato con i problemi legali di Jonathan Majors e i relativi cambi di titolo e intreccio, l'annuncio del ritorno di Robert Downey Jr, i nuovi (o dovremmo dire vecchi, visto che si tratta dei Russo che avevano già gestito l'accoppiata Infinity Wars/Endgame?) e tutto quello che ne consegue.

In attesa di Fantastici 4 e X-Men

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

A parte i problemi contingenti dei singoli progetti relativi agli Avengers, ci sono anche quelli più generici e ampi del Marvel Cinematic Universe, che negli ultimi tempi ha faticato a comunicare al suo pubblico. Al di là dei giudizi di merito su singoli titoli usciti nel post-Endgame, è evidente che il nuovo corso non sia riuscito fin qui a conquistare l'affetto del pubblico affezionato agli Avengers originali che avevano monopolizzato i boxoffice per oltre dieci anni. Ci era sembrato, però, ugualmente vero che in casa Marvel Studios fossero consapevoli della situazione, lasciandoci cogliere segnali in film come The Marvels e altri recenti che fosse chiaro alla produzione di dover affrettare l'arrivo dei nomi forti tornati a casa dopo l'acquisizione Fox. Ovvero Fantastici 4 che stanno per debuttare a luglio e gli X-Men, che proprio in Doomsday dovrebbero fare capolino nell'MCU.

Prendersi il tempo necessario

The Marvels: Brie Larson in una scena del trailer

La preoccupazione, piuttosto, sarebbe potuta essere relativa alla fretta di bruciare le tappe, il ritenere necessario affrettare i tempi oltre misura. Questo slittamento ci rassicura in tal senso perché ci fa capire che da un lato è chiara la direzione da prendere e la necessità di puntarla con decisione, ma che dall'altra non si intende farlo in maniera affrettata, consegnando al pubblico titoli con effetti visivi discutibili (come è capitato) o evidentemente rivisti rispetto ai piani iniziali (e anche questo, ahinoi, è apparso chiaro). Sei mesi in più a film assicurano il tempo per mettere sul piatto gli ingredienti giusti che sono stati selezionati in questi mesi, ma anche di avere il tempo di cucinarli a dovere come un film sugli Avengers richiede che sia fatto.

C'è ancora fame di MCU?

Siamo a un momento di svolta, dopo i risultati degli ultimi film, al netto di un Thunderbolts che se l'è cavata discretamente al boxoffice pur non raccontando di personaggi di primo piano dell'MCU. Un punto di svolta che ruota attorno al debutto di luglio di I Fantastici 4: Gli Inizi, un film che in casa Marvel non possono sbagliare (anche perché già più o meno sbagliato due volte quando sotto la gestione Fox). Quel film, quel debutto di personaggi così iconici dei fumetti della Casa delle Idee, possono essere il trampolino di lancio per riaccendere quell'entusiasmo che è sopito ma pronto a destarsi nuovamente.

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Ce lo dimostrano i milioni di visualizzazione di un video live che annuncaiva il copioso cast di Avengers: Doomsday. Un live lento a dismisura, concettualmente sbagliato, eppure così incredibilmente riuscito come operazione di marketing. Perché quel pubblico è forse disilluso, parzialmente disinteressato del nuovo corso, incerto su quel che arriverà. Ma è pronto a tornare a bordo non appena i segnali saranno quelli giusti e si riuscirà a dimostrare che si stanno facendo le cose nel modo giusto. Questo rinvio ci suggerisce che questa intenzione c'è e non possiamo che vederla come una buona notizia.