Eternals introdurrà uno dei principali villain Marvel nell'MCU?

Il cinecomic Eternals potrebbe introdurre uno dei principali villain Marvel nell'MCU.

Eternals vanta la presenza di un cast stellare. La prima foto del cast di Eternals vede riunite le star Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari) e Brian Tyree Henry (Phaestos) che andranno a comporre il team di eroi immortali. al San Diego Comic-Con 2019, però, Marvel non ha fornito dettagli sui villain del film, i Deviants, rivali degli Eternals.

Mistero, dunque, sul ritratto dei Deviants che comparirà nel film, ma We Got This Covered avrebbe rivelato l'arrivo di uno dei villain più importanti del mondo Marvel. Una fonte vicina a Marvel avrebbe anticipato l'arrivo di Maelstrom nella scena post-credits. A quanto pare, Marvel avrebbe grandi piani per il personaggio che potrebbe apparire in numerose pellicole dell'MCU nella Fase 4. Naturalmente il rumor va preso con le molle, Marvel finora è stata molto guardinga nel fornire anticipazioni sulla Fase 4 e sulla Fase 5 dell'MCU. Ma il rumor sull'ingresso di Maelstrom nell'MCU circola da tempo. Sarà questa la volta buona?

The Eternals: Angelina Jolie e il cast presentano ai fan il cinecomic Marvel

Nei fumetti, Maelstrom è un personaggio unico, nato da padre Inumano e madre Deviant. Maelstrom odia gli Eternals con tutte le sue forze per ciò che hanno fatto al popolo della madre perciò, se gli Eternals sconfiggeranno i Deviants nel primo film, è possibile che Maelstrom faccia la sua comparsa per cercare vendetta nella scena dopo i titoli di coda.

Eternals sarà il secondo film della Fase 4 dell'MCU dopo Black Widow, la sua uscita è fissata per il 6 novembre 2020.