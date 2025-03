Avengers: Doomsday potrebbe sfruttare l'Intelligenza Artificiale, ecco l'opinione dei fratelli Russo

I fratelli Russo hanno rivelato che potrebbero utilizzare l'Intelligenza Artificiale durante la realizzazione del film Avengers: Doomsday che segnerà il loro ritorno nel MCU e il debutto di Robert Downey Jr nella parte del villain.

Durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter durante la promozione di The Electric State, i due filmmaker hanno espresso la loro opinione sull'uso della nuova tecnologia.

L'opinione dei due registi sull'IA

Anthony Russo, condividendo la sua opinione, ha dichiarato: "Dobbiamo avvicinarci all'Intelligenza Artificiale nello stesso modo in cui ci avviciniamo alle innovazioni tecnologiche. Si tratta potenzialmente di uno strumento prezioso nel processo creativo e in quello della realizzazione dei film".

Joe Russo, parlando con The Times, ha invece confermato che è stata usata l'Intelligenza Artificiale per modificare la modulazione della voce in The Electric State, sottolineando che era "qualcosa che ogni persona di dieci anni potrebbe fare dopo aver visto un video su TikTok".

Il regista, che collaborerà con il fratello alla realizzazione di Avengers: Doomsday, ha quindi aggiunto la sua opinione sulla situazione a Hollywood: "Si punta molto il dito contro l'Intelligenza Artificiale e si iperbolizza perché le persone hanno paura. Non capiscono. Ma alla fine si vedrà l'Intelligenza Artificiale usata in modo maggiormente significativo". La tecnologia, secondo Joe Russo, sarà quindi sfruttata dal punto di vista creativo.

I ritorni già annunciati nel MCU

In Avengers: Doomsday si assisterà al ritorno di Downey Jr nel MCU dopo l'emozionante uscita di scena avvenuta nel film Avengers: Endgame. Il suo coinvolgimento è stato annunciato durante il Comic-Con del 2024. L'ex star di Iron Man sarà infatti Victor Von Doom nei prossimi due lungometraggi che vedranno in azione i supereroi che compongono il team degli Avengers, in arrivo nelle sale americane l'1 maggio 2026.

Nei film ritorneranno anche Hayley Atwell che riprenderà la parte dell'Agente Carter, mentre Chris Evans dovrebbe apparire, anche se non è stato svelato con che ruolo.