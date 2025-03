Avengers: Doomsday, Marvel preoccupata per il ritorno dei Russo dopo il disastro The Electric State

Il maxibudget e l'accoglienza controversa riservata a di The Electric State hanno messo in preallarme Marvel dopo il ritorno fortemente voluto dei Russo alla regia dei nuovi capitoli della saga degli Avengers.

Il successo stratosferico di Deadpool & Wolverine ha ridato ossigeno ai Marvel Studios dopo la sequela di flop dell'MCU, ma adesso tornano a tremare i polsi dei dirigenti dello studio in vista del ritorno dei fratelli Russo alla regia dei prossimi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. La ragione? Il clamoroso flop della loro più recente fatica, il colossal Netflix The Electric State.

Dopo gli slittamenti subiti nella lavorazione dovuti alle accuse di violenza che hanno spinto al licenziamento dell'interprete di Kang Jonathan Majors e dopo l'uscita di scena del regista Daniel Destin Cretton, il ritorno di Joe ed Anthony Russo alla regia dei due nuovi capitoli della saga degli Avengers è sembrata una notizia confortante. Almeno fino all'uscita di The Electric State.

I Russo sono reduci da tre pesanti stroncature, Cherry, The Gray Man e, la più pesante di tutte, il disastro da 330 milioni di dollari di quest'anno The Electric State. Finora Kevin Feige ha riposto in loro la massima fiducia per guidare l'MCU nella giusta direzione, ma adesso non nasconderebbe di nutrire una certa preoccupazione.

Robert Downey Jr. celebra il ritorno in Marvel nei panni di Doctor Doom

Come gestiranno i Russo la pressione del ritorno in Marvel?

Come riferisce lo scooper MTTSH, "ho sentito che Feige e la Marvel sono preoccupati dopo aver visto quanto sia pessimo The Electric State e stanno iniziando a chiedersi se tornare ad assumere i Russo sia stato un errore."

L'insider Daniel Richtman scrive: "Kevin Feige ha delle preoccupazioni sui Russo che dirigeranno i prossimi due film di Avengers. Tuttavia, in questa fase sostituirli non è un'opzione, quindi ha in programma di supervisionare attentamente i progetti, assicurandosi che la sceneggiatura sia perfetta e che tutto proceda come previsto. Sarà più coinvolto che mai con loro".

Ovviamente va tenuto conto del fatto che Kevin Feige esercita un notevole controllo creativo sui progetti dello studio, quindi i registi in Marvel non hanno mano libera visto che sono chiamati a seguire le linee guida dello studio.

Joe e Anthony Russo a Venezia 2019 col regista di Mosul

I Russo inizieranno la produzione di Avengers: Doomsday il mese prossimo, la lavorazione di Avengers: Secret Wars dovrebbe seguire a breve. Saranno film che costeranno più di 200 milioni di dollari ciascuno ed è troppo tardi per sostituire i Russo con un altro nome.

La buona notizia è che, in passato, il connubio tra i Russo e Kevin Feige ha dato vita a quattro successi globali come Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Dopo quella stagione gloriosa Marvel ha inanellato una serie di flop mentre le azioni dei Russo, al di fuori della compagnia, sono crollate negli ultimi sei anni. Solo il tempo ci dirà se la nuova collaborazione tra i fratelli e Marvel si rivelerà di nuovo vincente.