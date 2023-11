Margot Robbie: 'Io e Greta Gerwig diventeremo le nuove Robert De Niro e Martin Scorsese'

Il duo composto dalla regista di Barbie Greta Gerwig e dalla sua star Margot Robbie potrebbe essere il nuovo "potente duo" di Hollywood dopo Robert De Niro e Martin Scorsese. Ad ammiccare all'idea è stata Margot Robbie in persona durante un'intervista ai Gotham Awards 2023.

Durante la cerimonia di tenutasi lunedì a New York il loro film Barbie ha ottenuto lo speciale riconoscimento di Gotham Global Icon & Creator Tribute. Successivamente Gerwig, che ha diretto e co-scritto il film, e Robbie che lo ha prodotto oltre ad aver interpretato la protagonista, sono state intervistate da Rachel Smith di ET nel backstage.

"I Gotham Awards hanno fatto parte della mia esperienza all'interno della comunità dei registi, in particolare di film indipendenti di New York, fin dall'inizio. Ogni volta che ho avuto l'opportunità di partecipare a questo evento è stato sempre stimolante ed emozionante vedere questo gruppo di registi riunirsi e onorare il loro lavoro. Onestamente mi sento molto fortunata, non mi sarei mai aspettata di ricevere un Gotham Award per Barbie", ha commentato la regista di Lady Bird.

Barbie: Margot Robbie in una foto

Il successo di Barbie e il paragone con Scorsese e De Niro

Barbie è esploso al botteghino, segnando la miglior apertura del 2023 e il miglior incasso di sempre per un film della Warner negli Stati Uniti. Inutile dire che Gerwig e Robbie formano un duo vincente e a questo proposito la star di Barbie ha dichiarato: "Potremmo essere i nuovi Scorsese e De Niro. O Scorsese e Leo, no?". "Quello che voglio dire è che dovrai lavorare di nuovo con me almeno altre quattro volte" ha detto l'attrice alla regista con una risata.

La prolifica e storica collaborazione tra il regista Martin Scorsese e l'attore Robert De Niro infatti, oltre che a essere costellata da grandi successi, dura da più di 10 film ormai fino al recente Killers of the Flower Moon che contempla nel cast anche Leonardo DiCaprio, altra star che vanta una prolifica collaborazione con il regista.