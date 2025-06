Le Cronache di Narnia, ancora guai per Greta Gerwig: rinviate ancora le riprese del film Netflix

Sembra proprio che il nuovissimo adattamento de Le Cronache di Narnia diretto da Greta Gerwig, che sarà basato sul libro "Il nipote del mago" abbia subito un intoppo nella sua tabella di marcia, nello specifico per quanto riguarda l'inizio delle riprese.

Secondo quanto riportato da ScreenDaily, le macchine da presa potrebbero iniziare a girare solo il prossimo autunno, nonostante in precedenza si fosse parlato di un inizio delle riprese già per questo luglio.

La produttrice Amy Pascal aveva annunciato con molta sicurezza che le riprese si sarebbero svolte in estate, e un bando di casting per attori bambini lo aveva addirittura confermato, citando la disponibilità da giugno a dicembre, prove comprese. Tuttavia, NarniaWeb, il sito non ufficiale del franchise (ma molto affidabile), ha fiutato delle bandiere rosse che suggeriscono che le cose potrebbero non andare secondo i piani.

Cosa sta succedendo al film Netflix di Greta Gerwig

Una foto di Greta Gerwig

Sebbene il rapporto di ScreenDaily aggiunga peso alle crescenti speculazioni, c'è ancora un briciolo di ottimismo sul fatto che la produzione potrebbe prendere il via prima del previsto.

Skandar Keynes in una scena di Narnia

Il debutto in esclusiva nelle sale del circuito IMAX - primo film ad avere questo tipo di esclusivo in senso assoluto - di Le Cronache di Narnia: Il nipote del mago, era previsto per il giorno del Ringraziamento del 2026, prima dell'arrivo sulla piattaforma Netflix giusto in tempo per le festività natalizie.

Questa data sembra sempre più inarrivabile se le riprese non inizieranno al più presto. Erano previsti infatti sette mesi di riprese, quindi il tempo sta per scadere per raggiungere la data d'uscita di novembre. Il film si avvale attualmente di un cast che comprende Emma Mackey, Carey Mulligan, Meryl Streep e Daniel Craig. Si dice che anche Saoirse Ronan, frequente collaboratrice della Gerwig, si unirà all'ensemble, anche se il suo ruolo non è ancora stato reso noto.