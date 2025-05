Greta Gerwig girerà il nuovo film su Narnia in 35mm VistaVision

Il nipote del mago, il romanzo della saga Le cronache di Narnia, che verrà trasposto sul grande schermo da Greta Gerwig, verrà girato in 35mm VistaVision.

A svelarlo è stato il direttore della fotografia Seamus McGarvey, ospite del The Filmmaker's Podcast. Un formato che sembrava finito nel dimenticatoio e che The Brutalist ha riportato in auge lo scorso anno.

I prossimi film in uscita in 35mm VistaVision

L'ultimo film che fu girato in quel formato fu I due volti della vendetta, con protagonista Marlon Brando, uscito nelle sale cinematografiche nel 1961.

Primo piano di Greta Gerwig durante la promozione di Barbie

Ora, ben cinque film in uscita nei prossimi mesi saranno girati proprio con questa modalità. Oltre a Greta Gerwig, usciranno con questo formato anche i film di Emerald Fennell, Paul Thomas Anderson, Alejandro González Iñárritu e Yorgos Lanthimos.

La decisione di Greta Gerwig su Narnia

A gennaio è stato annunciato che il nuovo film di Narnia di Greta Gerwig avrebbe debuttato esclusivamente nei cinema IMAX nel mese di novembre 2026.

Tuttavia, la regista non aveva ancora deciso se utilizzare la cinepresa IMAX da 70mm. Un briefing degli investitori IMAX di aprile non include il film tra quelli girati con la tecnologia IMAX e la situazione non dovrebbe cambiare, visto che le riprese sono in programma tra due mesi.

Emma Mackey in una scena di Sex Education

Sono ancora poche le informazioni sul cast del film ma è stato confermato che la star di Sex Education, Barbie e Assassinio sul Nilo Emma Mackey sarà tra i protagonisti nel ruolo della Strega Bianca, che nella precedente saga cinematografica era stata interpretata da Tilda Swinton. Il mese scorso si è parlato anche della possibilità di ingaggiare una star del calibro di Meryl Streep nel film ma per il momento non sono sono arrivate conferme sull'argomento.