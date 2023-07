Barbie segna la miglior apertura del 2023 con 2,1 milioni, un'esplosione rosa al botteghino italiano

L'attesa per Barbie era alle stelle, questo già la sapevamo. Ma pur essendo uno dei film più attesi, l'esordio al botteghino è da record: il film diretto da Greta Gerwig ha incassato oltre 2,1 milioni, segnando 284.295 presenze, e imponendosi con prepotenza come la miglior apertura italiana del 2023.

Barbie: Ryan Goslin in una foto del film

Tra i record infranti dall'esplosiva pellicola interpretata da Margot Robbie e Ryan Gosling e dedicata alla bambola più popolare di sempre c'è anche quello di secondo miglior opening day dallo scoppio della pandemia, secondo solo a Spider-Man: No Way Home, che nel 2019 ha segnato un esordio da capogiro da 2,9 milioni. Mentre negli USA il film combatte testa a testa con Oppenheimer per l'evento ribattezzato dai fan Barbenheimer (con pioggia di meme inclusa).

Barbie, Margot Robbie: "Sono lusingata dall'ossessione di internet per i miei piedi"

Tutti i record di Barbie

Accompagnato da una maestosa strategia di marketing e straordinarie attività publicity, Barbie ha registrato in Italia numerosi record al box office tra cui:

Miglior debutto per un film nel 2023 La quarta miglior apertura di sempre per un film distribuito da Warner Bros. Pictures Il secondo miglior esordio dall'inizio della pandemia Miglior debutto per un film uscito a luglio dall'inizio della pandemia Il terzo miglior debutto di sempre per un film uscito nel mese di luglio Miglior debutto per un film diretto da una regista Miglior debutto per un film diretto da Greta Gerwig Miglior debutto per un film con Margot Robbie Miglior debutto per un film con Ryan Gosling

Uscito ieri, giovedì 20 luglio, su oltre 600 schermi cinematografici della penisola, Barbie ha richiamato nelle sale oltre 284.000 spettatori curiosi ed entusiasti di poter finalmente vedere quello che viene considerato il film più coinvolgente degli ultimi anni. Scoprite la nostra recensione di Barbie e la sua incredibile avventura on the road da Barbie Land al mondo reale.