Le cronache di Narnia, il produttore Mark Johnson: "Greta Gerwig farà un film diverso dai precedenti"

Mark Johnson è stato uno dei produttori dell'adattamento cinematografico della saga letteraria Le cronache di Narnia e, intervistato da Deadline, ha parlato del ritorno della storia tratta dai romanzi di C.S. Lewis che verrà sviluppato e diretto da Greta Gerwig.

Da mesi si parla dei possibili dettagli del film che verrà realizzato per Netflix, anche se per ora non ci sono state conferme ufficiali.

Il talento di Greta Gerwig

Johnson, parlando del ritorno nel magico mondo di Narnia, ha infatti svelato cosa si attende dal progetto firmato da Greta Gerwig: "Sono affascinato. Prima di tutto sono un suo enorme fan, quindi non vedo l'ora di vederlo".

Il leone del primo film de Le cronache di Narnia

Il produttore ha poi aggiunto: "Non posso dire quello che sta facendo. Se sta realizzando Il Leone, la strega e l'armadio che, ovviamente, abbiamo fatto alcuni anni fa, o se sta facendo qualcosa di diverso. O se si tratta di una combinazione delle due cose".

Secondo alcune indiscrezioni il nuovo progetto dovrebbe essere un adattamento del libro Il nipote del mago, il sesto romanzo della saga che racconta una storia prequel rispetto ai volumi precedenti e spiega le origini di Narnia.

Le differenze con i progetti precedenti

Johnson era stato coinvolto nella realizzazione della trilogia tratta dai primi tre capitoli della storia. Alla regia erano stati impegnati per due volte Andrew Adamson e poi Michael Apted. La saga, nonostante non sia stata riuscita a replicare il successo ai box office del primo film, in totale aveva incassato 1.5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il produttore ha spiegato: "Non so come sia tutto segreto, non conosco i dettagli, ma non sono competitivo. Non vedo l'ora di vederlo perché qualsiasi cosa faccia Greta Gerwig sarà realmente qualcosa di buono e sono certo che sarà radicalmente diverso da quello che abbiamo fatto".

Nel cast, secondo le notizie apparse online, dovrebbero esserci Carey Mulligan nella parte della madre del giovane Digory, Daniel Craig che sarà lo zio del ragazzo, Meryl Streep nei panni del leone Aslan, ed Emma Mackey che sembra interpreterà la Strega Bianca.

Netflix, attualmente, non ha comunicato ufficialmente il cast del film che potrà contare su una distribuzione nelle sale IMAX di due settimane prima dell'arrivo in streaming.