Mamma Mia! 3, la produttrice ha un'idea per il sequel che includerebbe anche Meryl Streep e Cher

La produttrice dei film di Mamma Mia! saprebbe come riportare sullo schermo Meryl Streep, Cher e il resto del cast della saga in un eventuale sequel, e ci spera davvero che possa accadere.

Mamma Mia! 3? Non vediamo l'ora! E nemmeno la produttrice della saga, Judy Craymer, che anzi avrebbe già l'idea perfetta per un sequel che includerebbe, fra gli altri, anche Meryl Streep e Cher!

È da tempo che si parla della possibilità di realizzare un terzo film per il franchise di Mamma Mia!, il fortunato musical che vedeva tra le sue star Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan e persino Cher.

Ma quel è la situazione attuale in merito a una sua realizzazione? Lo racconta la produttrice Judy Craymer ai microfoni di Deadline.

"Siamo nelle primissime fasi [dell'ideazione]" spiega Craymer, rivelando che tale idea sarebbe potenzialmente in grado di riportare sullo schermo tutti i personaggi preferiti dei fan della saga, inclusi quelli interpretati da Meryl Streep (Donna) e Cher (Ruby, la madre di Donna).

Non c'è 2 senza 3

Certo, per ora nulla è ufficiale: "Non voglio mettere il carro davanti ai buoi, ma so che c'è una trilogia qui" continua, riprendendo anche precedenti dichiarazioni del regista di Mamma Mia! Ci Risiamo Ol Parker.

"La storia c'è, e credo che Meryl Streep debba tornare... E, se la storia fosse davvero quella giusta, credo che lo farebbe, perché ha amato davvero interpretare Donna" ha poi concluso Craymer.

Mamma Mia! 3: Christine Baranski spera che il film venga realizzato

E la Streep non sembra essere l'unica ad aver amato l'esperienza sul set di Mamma Mia!, perché ogni volta che viene intervistato, il cast ribadisce la volontà di tornare per un terzo film, nel caso questo venisse realizzato...

Ma voi che ne pensate? Volete vederlo Mamma Mia! 3?