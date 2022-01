Mamma Mia! 3: Christine Baranski spera che il film venga realizzato

Christine Baranski ha svelato che spera venga realizzato Mamma Mia! 3, il terzo film ispirato alle canzoni degli ABBA e al musical sull'iconico gruppo musicale.

Il primo capitolo della storia ha ottenuto oltre 602 milioni di dollari in tutto il mondo e il sequel è stato prodotto dieci anni dopo.

La produttrice Judy Craymer aveva già parlato della possibilità di produrre Mamma Mia! 3 nel giugno 2020, sottolineando che il progetto iniziale era di realizzare una trilogia. La pandemia sembra però abbia rallentato lo sviluppo del sequel.

Christine Baranski, interprete di Tanya nei film, ha ora dichiarato che sarebbe interessata a riprendere il ruolo se venisse girato il terzo capitolo: "Se potessimo tornare sul set e divertirci nello stesso modo, trovarci a girare insieme su un'isola in Grecia, cenare insieme di sera in qualche meravigliosa trattoria o taverna, non penso che qualcuno potrebbe avere qualcosa da ridire".

Il problema principale sembra però legato agli impegni del cast che comprende star del calibro di Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard e Lily James. Christine ha però sottolineato: "Penso sempre che sarebbe divertente poter tornare su quell'isola greca e filmarci mentre ceniamo e raccontiamo storie cantando le canzoni degli Abba".