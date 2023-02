Mamma Mia!, su Prime Video in streaming da oggi

Mamma Mia!, il musical con Meryl Streep e Amanda Seyfried, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 1 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La commedia diretta nel 2008 da Phyllida Lloyd, adattamento cinematografico del musical teatrale omonimo scritto da Catherine Johnson nel 1999, prende il nome da Mamma Mia, uno dei pezzi più famosi degli ABBA, e si ispira alla musica del gruppo svedese. La ventenne Sophie (Amanda Seyfried) è cresciuta con una mamma single e indipendente. Ora che sta per sposarsi, però, la ragazza sente forte il bisogno di scoprire l'identità di suo padre.

La locandina di Mamma Mia! con la Seyfried e la Streep

Per farlo, decide di invitare al suo matrimonio, all'insaputa della madre, i tre uomini che hanno fatto parte della vita della donna... Cast stellare - non solo Meryl Streep ma anche Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Christine Baranski - e ricco bottino per Mamma Mia!, che dopo il passaggio al cinema è diventato il musical con il maggiore incasso nella storia del cinema, con oltre 600 milioni di dollari guadagnati in giro per il mondo. E i numeri hanno continuato a crescere anche con il suo arrivo in DVD: solo in Gran Bretagna ne sono state vendute 5 milioni di copie, mai nessuno aveva fatto meglio. E, come un asso pigliatutto, Mamma Mia! non ha voluto risparmiarsi neppure un premio ai Razzie Awards del 2008, che hanno visto Pierce Brosnan "trionfare" come peggior attore non protagonista.