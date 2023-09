Mamma mia 3, Amanda Seyfried: 'Lo faremo solo se Universal pagherà equi salari, ma ne dubito'

Amanda Seyfried è tornata a parlare di Mamma Mia! durante un'intervista del magazine Vogue, rivelando che il cast e la troupe sono pronti per la realizzazione di un terzo capitolo della serie cinematografica Universal Pictures, iniziata nel 2008 e portata avanti dieci anni dopo con il sequel Mamma Mia! Ci risiamo.

Le due pellicole hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale e la Seyfried ha le idee piuttosto chiare riguardo a un'eventuale terza pellicola: "Sfido chiunque a mostrarmi una persona al mondo che non voglia un terzo capitolo della saga di Mamma Mia!"

Meryl Streep con Amanda Seyfried in una scena del musical Mamma Mia!

Tuttavia, l'attrice ha anche qualche dubbio sul terzo film, poiché, secondo lei, la sua esistenza dipende dal fatto che Universal paghi i membri del cast in modo equo. "Nessuno sta dicendo di no, ma nessuno sta dicendo nemmeno di sì," ha detto la Seyfried. "Probabilmente chi ha il potere non può permettersi di pagarci, onestamente."

"Mi dispiace dirlo, perché farei 'Mamma Mia 3' gratis, ovviamente - ma questo non è il nostro business. Quello che è giusto è giusto, e ho l'impressione che un terzo film si ridurrà a qualcosa di stupido... come il fatto che Universal non voglia pagare il cast quello che gli spetta", ha concluso la star.