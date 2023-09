Mamma mia!, Amanda Seyfried: 'Ecco chi vorrei che fosse il padre di Sophie'

Non abbiamo mai scoperto chi fosse davvero il padre di Sophie in Mamma Mia!, e nemmeno il sequel, Mamma Mia! Ci risiamo ci ha dato una risposta definitiva. Ma Amanda Seyfried ha recentemente rivelato chi vorrebbe che fosse l'altro genitore del suo personaggio oltre, ovviamente, a Donna (Meryl Streep).

Chi è il padre di Sophie?

In Mamma Mia!, quando Sophie scopre di avere tre possibili padri, cerca di ideare un piano per capire chi di loro lo è per davvero, ma una risposta vera non la ottiene, proprio come noi spettatori.

Anche il sequel, in tal senso, non ci fornisce ulteriori informazioni, nonostante si esplori più a fondo il passato di Donna e il suo legame con Sam (Pierce Brosnan), Bill (Stellan Skarsgård) e Harry (Colin Firth), ma Amanda Seyfried ha detto la sua in merito.

Durante un'intervista con Variety, l'attrice ha visionato alcune clip tratte dai suoi lavori, e tra queste vi era anche una clip di Mamma Mia!, che l'ha portata a parlare varie cose... Incluso il momento in cui Sophie chiedeva, senza troppi fronzoli, se Bill fosse suo padre.

"Credo che, per via di quel momento, io abbia sempre segretamente sperato che Stellan fosse il vero padre di Sophie. Cioè Bill" ha spiegato Seyfried "Era la persona che sembrava meno incline a voler avere figli. E credo che sia passato dalla realizzazione all'accettazione"

E voi, siete d'accordo? Chi credete sia davvero il padre di Sophie?