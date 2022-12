Mamma Mia! 3, il regista Ol Parker ci spera: "Non sarebbe fantastico?"

Tutti vogliono Mamma Mia! 3, ma che ne pensa il regista del secondo capitolo del franchise, Ol Parker? Beh, sembra che anche lui non veda l'ora di realizzarne un altro.

Ai microfoni di Screen Rant Ol Parker (Mamma Mia! Ci risiamo, Ticket to Paradise) è tornato a parlare di un possibile nuovo film nella saga musical di Mamma Mia!, considerato anche il grande successo dei sue precedenti film, e ha confermato ciò che in realtà era stato detto anche in precedenza, ovvero che i piani per il franchise prevedevano fin dall'inizio una trilogia.

"Judy Kramer, la geniale produttrice dietro il musical e i primi due film, ha sempre avuto nei piani una trilogia. È tutto ciò che posso dire" ha spiegato Parker "Il primo film ha fatto guadagnare una montagna di soldi, e anche il secondo credo sia andato piuttosto bene. So che c'è una grande voglia per il terzo, e so che lei [Judy] ha un piano. Non sarebbe fantastico?".

In effetti, anche Kramer al Daily Mail aveva raccontato in passato che stava cercando nuove idee per inserire altre canzoni degli ABBA in un terzo film: "Credo che un giorno questo terzo film ci sarà, perché è sempre stata pensata come una trilogia questa. So che Universal vorrebbe che lo facessi".

Mamma Mia! 3: Christine Baranski spera che il film venga realizzato

Dopotutto, la stessa Amanda Seyfried ha più volte reiterato che il cast tornerebbe in uno schiocco di dita, se arrivasse la proposta... E voi, vorreste vederlo Mamma Mia! 3?