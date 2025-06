Madame Web, Dakota Johnson spiega cosa non ha funzionato: "Ma non è stata colpa mia"

Dakota Johnson non ha ancora superato il trauma del flop del cinecomic Sony, di cui incolpa persone che 'non posseggono un briciolo di creatività'.

Per molti il sonoro flop di Madame Web non è stato una sorpresa. D'altronde Sony Pictures ha inanellato un trend negativo con lo Spider-Man Extended Universe che ha portato a una pessima accoglienza per la pellicola diretta da S.J. Clarkson: solo 100,3 milioni al botteghino globale e un misero 12% su Rotten Tomatoes. Il tutto nonostante la presenza di Dakota Johnson.

L'attrice non ha mandato giù il flop del cinecomic in cui interpreta Cassandra Webb, tanto da volersi ancora discolpare del risultato fallimentare. Durante un'intervista con il Los Angeles Times, a Johnson è stato chiesto di Madame Web e lei ha risposto senza mezzi termini con una risata: "Non è stata colpa mia".

L'attrice ha poi aggiunto, senza peli sulla lingua: "Molte decisioni creative vengono prese da un comitato. O da persone che non hanno la minima vena creativa. Ed è davvero difficile fare arte o creare qualcosa di divertente in questo modo. E penso che, purtroppo, Madame Web sia iniziato come qualcosa e poi si sia trasformato in qualcos'altro. Cose che capitano. I film ad alto budget falliscono sempre. Ma questo non mi spinge a dire 'Non lo farò mai più' a niente. Ho fatto anche piccoli film che non hanno avuto successo. Chi se ne frega?"

Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb

Il disastro Madame Web

Come rivela la nostra recensione di Madame Web, il film, un cinecomic vecchio stile con pochi picchi d'innovazione, è una storia standalone sulle origini di una delle eroine più enigmatiche della Marvel.

Dakota Johnson interpreta Cassandra Webb, una paramedica di Manhattan che scopre di possedere poteri di chiaroveggenza. Costretta ad affrontare drammatiche rivelazioni sul suo passato, Cassie instaura una relazione con tre giovani donne destinate a un futuro di potere... se riusciranno a sopravvivere a un presente letale.

Madame Web si è rivelato un flop peggiore di Morbius pur avendo dalla sua parte un cast di livello che, oltre a Dakota Johnson, vedeva la presenza di Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. Ma dopo la fallimentare uscita nei cinema, il film si è rivelato un successo in streaming.