Il disastro di Morbius e Madame Web cambia i piani Marvel di Sony

A eccezione della trilogia su Venom, lo Spider-Man Extended Universe di Sony si è rivelato un fallimento. Pur coinvolgendo grandi nomi davanti e dietro la macchina da presa, titoli come Kraven il Cacciatore, Madame Web e Morbius si sono rivelati clamorosi flop in termini di pubblico e critica. E così Sony ha deciso di ripartire da capo con un reboot totale dell'universo dedicato ai nemici dell'Uomo Ragno.

Dakota Johnson in una scena di Madame Web

Che cosa ha annunciato il CEO di Sony per il futuro del Sony Marvel Universe

Tom Rothman, CEO di Sony Film, ha confermato che l'azienda ha in programma di realizzare un mega reboot dell'universo di Spider-Man di Sony dopo una serie di flop di alto profilo come Kraven il Cacciatore, Madame Web e Morbius.

Durante una conversazione con Matt Belloni su The Town, Rothman non ha argomentato tanto le scelte future dello studio, rispondendo solo 'Sì' o 'No'. Alla domanda "L'universo di Spider-Man è morto?", ha risposto_ "No". Ha poi confermato che Sony tornerà a lavorare su quei film "a un certo punto". E ha anche affermato che si tratterà di un "nuovo reboot con nuovi personaggi", senza però fornire ulteriori dettagli.

Quanto ha incassato Venom rispetto a Morbius e Madame Web?

Venom: una scena del film

Lo Spider-Man Extended Universe di Sony ha avuto difficoltà fin dal suo debutto nel 2018 con Venom. Il film si è rivelato un successo di pubblico, con 856 milioni di incassi globali, ma è stato stroncato dalla critica che non ha apprezzato particolarmente neppure i sequel La furia di Carnage (2021) e The Last Dance (2024). Se la trilogia sul simbionte di Tom Hardy ha avuto un discreto successo al botteghino lo stesso non può dirsi per gli altri film dell'universo Sony/Marvel, tutti accolti negativamente da pubblico e critica.

Come spiega IGN.com, Morbius (2022) "è considerato un film così scadente da diventare un meme". Pioggia di polemiche anche per Madame Web (2024). che ha visto la protagonista Dakota Johnson dissociarsi pubblicamente dal risultato. Nonostante l'impegno, non è andata meglio neppure a Kraven il Cacciatore (2024). All'epoca, l'amministratore delegato uscente di Sony Pictures, Tony Vinciquerra, descrisse Kraven come "il peggior lancio che abbiamo avuto in sette anni e mezzo" da quando aveva assunto il suo ruolo, attribuendo tutti i fallimenti del franchise ai media, colpevoli di averli "criticati pesantemente".

Chi sostituirà i leader del Spider-Man Extended Universe nel reboot?

Al di là di un generico annuncio su un reboot totale, Tom Rothman non ha rivelato alcun tipo di dettaglio su quali saranno i personaggi al centro dei nuovi progetti, ma anticipa che ci vorrà un bel po' di tempo prima che si concretizzi. Il CEO ha confermato che la prossima ondata di film Sony-Marvel presenterà volti nuovi.

Ma c'è un volto che, pur non essendo nuovo, continua a catturare l'attenzione dei fan. Si tratta dello Spider-Man di Tom Holland, pronto a fare ritorno a fine luglio con la nuova avventura Sony/Marvel Spider-Man: Brand New Day. Nel film diretto da Destin Daniel Cretton, l'Uomo Ragno tornerà a combattere il crimine per le strade di New York e il suo cammino incrocerà quello di Punisher (Jon Bernthal) e Hulk (Mark Ruffalo).