Madame Web, che rivincita: sbarca su Netflix negli USA ed è subito il film più visto della settimana

Madame Web ha fatto il suo debutto in streaming questa settimana, arrivando negli Stati Uniti su Netflix come parte dell'accordo che lo streamer ha con Sony Pictures.

I film della Sony che escono nelle sale cinematografiche statunitensi arrivano su Netflix per il loro esordio in streaming, di solito pochi mesi dopo l'uscita nelle sale. Martedì scorso, Madame Web è stato l'ultimo film della Sony ad approdare su Netflix e l'adattamento Marvel ha conquistato in poco tempo la classifica dei film della piattaforma.

Madame Web: Dakota Johnson, Celeste O'Connor, Isabela Merced e Sydney Sweeney in una scena del film

Nonostante il flop al box-office e le recensioni poco positive, per usare un eufemismo, Madame Web ha trovato rapidamente un nutrito pubblico tra gli utenti di Netflix. L'edizione di mercoledì della Top 10 di Netflix ha visto il cinecomic conquistare il primo posto solo un giorno dopo l'esordio sulla piattaforma.

Film come La madre della sposa e Shrek avevano mantenuto i primi posti della classifica di Netflix e sembrava che Madame Web avrebbe avuto bisogno di più giorni per scalzare questi titoli. Non è stato così, perché la nuova avventura Marvel ha chiaramente entusiasmato gli utenti.

Madame Web, Dakota Johnson: "Il film perfetto generato dall'AI per il tuo fidanzato"

Dakota Johnson si aspettava il flop

All'epoca della sua pessima accoglienza nelle sale, la protagonista di Madame Web, Dakota Johnson, ha dichiarato di non essere rimasta affatto "sorpresa" che il film sia stato bocciato dalla critica, aggiungendo che "è stata sicuramente un'esperienza per me fare Madame Web. Non avevo mai fatto nulla di simile prima. Probabilmente non farò mai più nulla di simile perché non ho senso in quel mondo. E ora lo so".

"Ma a volte, in questo settore, si firma per qualcosa e poi, mentre la si sta realizzando, diventa una cosa completamente diversa", ha continuato l'attrice. "Ma è stata una vera esperienza di apprendimento, e naturalmente non è bello far parte di qualcosa che viene fatto a pezzi, ma non posso dire di non capire".