Madame Web, Russell Crowe sulle critiche di Dakota Johnson: "È solo un lavoro; hai un ruolo, interpretalo"

Dopo aver interpretato il vituperato cinecomic Sony Madame Web, Dakota Johnson sembra essersi pentita tanto da aver rilasciato dichiarazioni piuttosto critiche nei confronti della qualità del film. Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione della star Russell Crowe.

A marzo, Dakota Johnson ha ammesso che Madame Web l'ha esposta alle sciocchezze dei film "realizzati da comitati". In una recente intervista con GQ, al veterano dei film sui supereroi Russell Crowe - che prossimamente vedremo in Kraven il Cacciatore, altro capitolo del franchise Sony - è stato chiesto di commentare le parole della collega.

Dakota Johnson in una scena di Madame Web

"Non voglio fare alcun commento su ciò che qualcun altro ha detto o sulla sua esperienza, ma così scateni il mio humor perfido", ha risposto Russell Crowe ridendo. "Mi stai dicendo che hai accettato di interpretare un film Marvel o su qualche altro fottuto universo a fumetti... e non hai trovato abbastanza pathos? Si tratta di film di dimensioni gigantesche. L'ho sperimentato sul versante DC con L'uomo d'acciaio di Zack Snyder e l'ho sperimentato sul versante Marvel con Thor: Love and Thunder. E ho anche sperimentato l'universo oscuro della Marvel prodotto da Sony con Kraven il Cacciatore. Questo è un lavoro, sai: ecco il tuo ruolo, interpretalo. Se ti aspetti che questo cambi la tua vita, penso solo che tu sia qui per le ragioni sbagliate."

Che ruolo interpreterà Russell Crowe in Kraven il Cacciatore?

Dopo aver interpretato il padre naturale di Superman, lo scienziato Jor-El, ne L'uomo d'acciaio e dopo essere comparso nel ruolo di Zeus in Thor: Love and Thunder, in autunno Russell Crowe affiancherà Aaron Taylor-Johnson in Kraven il Cacciatore, cinecomic dedicati all'ennesimo villain dei fumetti di Spider-Man.

Nel film, l'immigrato russo Sergei Kravinoff è in missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo. Il film, che dovrebbe essere contraddistinto da toni cupi e atmosfere dark, avrà come protagonisti Aaron Taylor-Johnson nei panni di Sergei Kravinoff/Kraven, Arana DeBose nel ruolo di Calypso e Fred Heichinger nei panni di Dmitri Smerdyakov/Chameleon. Secondo quanto anticipato a Russell Crowe spetterà il compito di interpretare il padre di Kraven, Nikolai Kravinoff. Prima però incontreremo il divo premio Oscar nel corso dell'estate in veste di cantante nei vari appuntamenti del suo tour, che farà tappa anche a Roma.