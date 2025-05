Madame Web doveva essere ambientato nel MCU, ecco l'indizio che lo rivela

Madame Web è stato uno dei peggiori flop per un cinecomic dell'era moderna e alla fine ha fatto deragliare tutti i piani per Sony's Spider-Man Universe, poi arenatosi definitivamente dopo l'uscita di Kraven - Il Cacciatore. Tuttavia, la pellicola con Dakota Johnson e Sydney Sweeney era stata inizialmente concepita per far parte del Marvel Cinematic Universe.

Un ex-dipendente delo studio è infatti intervenuto su Reddit mostrando le idee iniziali per la pellicola e i riferimenti all'MCU che sarebbero stati inseriti nel marketing. Su tutti, i cestelli per popcorn realizzati ma scartati che avrebbero menzionato le Stark Industries, Thanos, Thor, Doctor Strange, Captain Marvel, Dottor Octopus, Green Goblin e perfino Drax il Distruttore.

Ma c'è di più, perché l'insider Daniel Richtman ha aggiunto un ulteriore pezzo a questa narrazione, confermando la veridicità di tali affermazioni: "Sì, e anche lo Spider-Man di Tom Holland doveva apparire all'inizio del film e la trama originariamente riguardava le donne ragno che salvavano il piccolo Peter. Hanno cambiato molte cose perché la Marvel non ha permesso che il film entrasse a far parte del MCU".

Le vecchie dichiarazioni di Dakota Johnson su Madame Web nel MCU

Madame Web: un primo piano di Dakota Johnson

Alla luce di queste nuove rivelazioni, tornano alla mente le parole della protagonista e sul suo iniziale ingaggio. L'attrice, infatti, aveva accennato al fatto che quando era stata ingaggiata per il ruolo pensava in effetti si trattasse di una produzione Marvel Studios e non di un film che sarebbe entrato nella continuity dell'universo di Spider-Man della Sony.

Madame Web: Celeste O'Connor, Isabela Merced e Sydney Sweeney in una scena del film

Sia Johnson che Sydney Sweeney avevano taggato i Marvel Studios sui social media quando vennero annunciate nel cast, il che ha portato a ipotizzare che la Sony le avrebbe in qualche modo ingannate, facendo credere loro di essere entrate a far parte del MCU piuttosto che di quello che è invece il loro universo condiviso.

Dakota Johnson si sarebbe sentita presa in giro e questo potrebbe spiegare perché si è separata dalla sua agenzia, che l'ha convinta a partecipare al film. In ogni caso, il Sony's Spider-Man Universe non esiste più, con lo studio che d'ora in avanti sembra si concentrerà su produzioni più piccole e sul versante animato di Spider-Man.