Sydney Sweeney è Spider-Man nelle nuove immagini di Madame Web

Nuove foto dietro le quinte di Madame Web rivelano i look di Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O'Connor: i fan commentano con entusiasmo e critiche i costumi mai visti sul grande schermo.

Nuove immagini di Madame Web hanno riacceso l'attenzione sul film nonostante il flop al botteghino. Le foto ritraggono Sydney Sweeney nel costume di Spider-Woman, affiancata da Isabela Merced nei panni di Araña e da Celeste O'Connor come Spider-Girl. Pubblicati da un utente molto seguito sui social, questi scatti hanno immediatamente scatenato reazioni contrastanti da parte della community Marvel.

Molti fan hanno apprezzato il design dei costumi, ritenendoli finalmente più in linea con l'estetica dei fumetti. Tuttavia, non sono mancate critiche, soprattutto rivolte alla maschera di Spider-Woman interpretata dalla Sweeney, giudicata da alcuni come poco credibile.

I fan si dividono sul design dei costumi

Sui social i commenti si sono moltiplicati. Alcuni utenti hanno lodato il lavoro creativo, scrivendo che i costumi risultano migliori di quanto mostrato nel film: "In realtà mi piace questo design, tranne la maschera, che sembra fuori posto".

i actually kinda like this design except for the comically unserious mask which is separate from the suit and conceals literally nothing about her identity. pic.twitter.com/oZgnQsa6Pm — ؘ (@chemodoll) August 27, 2025

Altri hanno sottolineato come le nuove foto permettano finalmente di osservare i dettagli che sul grande schermo erano rimasti in secondo piano. Non sono però mancate le perplessità: un fan ha contestato il costume di Spider-Woman, criticando il cinturino del collo e suggerendo un look più coerente con quello degli altri personaggi.

Il flop di Madame Web al botteghino

Nonostante un cast ricchissimo - guidato da Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O'Connor - Madame Web non è riuscito a conquistare né critica né pubblico. Uscito nelle sale il 14 febbraio 2024, il film ha esordito con un incasso di circa 15 milioni di dollari e ha concluso la sua corsa mondiale poco sopra i 100 milioni, a fronte di un budget molto più alto.

Sul fronte della critica, i numeri sono stati ancora più impietosi: su Rotten Tomatoes il film è passato dal 14% iniziale al 10% attuale, diventando uno dei punteggi più bassi mai registrati per un cinecomic Marvel prodotto da Sony.

Nonostante il fallimento commerciale, l'uscita delle nuove immagini ha suscitato rinnovato interesse. I fan delle versioni fumettistiche di Spider-Woman, Araña e Spider-Girl hanno colto l'occasione per immaginare un futuro migliore per questi personaggi all'interno del multiverso Sony-Marvel. Alcuni spettatori hanno persino dichiarato che, se i costumi fossero stati valorizzati diversamente nel film, la percezione complessiva di Madame Web sarebbe stata migliore.

Queste foto, pur appartenendo al dietro le quinte, hanno quindi riaperto il dibattito su un progetto che sembrava destinato a essere dimenticato in fretta. Resta ora da capire se Sony deciderà di dare una seconda chance a questi personaggi, magari con nuove produzioni o camei più mirati all'interno del suo universo cinematografico.