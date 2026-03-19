L'Ultima Missione: Project Hail Mary, l'avventura spaziale con Ryan Gosling al cinema da oggi

Può un umile insegnante sacrificarsi per salvare il mondo con l'aiuto di una roccia parlante? Ebbene sì. Tutto ciò accade per mano di Phil Lord e Christopher Miller in L'Ultima Missione: Project Hail Mary, nei cinema a partire da oggi 19 marzo.

La storia struggente, ma anche divertente narrata nel romanzo dell'autore di Sopravvissuto. The Martian Andy Weir ha convinto il duo Lord/Miller a tornare alla regia di un lungometraggio, otto anni dopo aver vinto il Premio Oscar come produttori di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

I due cineasti ripartono dalla fantascienza per raccontare un'avventura emozionante grazie all'aiuto della star Ryan Gosling, affiancato dalla talentuosa attrice tedesca Sandra Hüller.

Trama completa di L'Ultima Missione: Project Hail Mary

Un primo piano di uno sconcertato Ryan Gosling

Il film di Phil Lord e Christopher Miller racconta una situazione di estrema gravità per il nostro pianeta. Il Sole sta morendo e le conseguenze sono catastrofiche per la Terra, che rischia di trasformarsi in una distesa di ghiaccio. Tutte le speranze sono riposte in un uomo, un mite professore di scienze delle medie di nome Ryland Grace (Ryan Gosling).

Il motivo? Oltre a insegnare ai ragazzini, Grace è anche un geniale biologo molecolare e potrebbe aver appena scoperto cosa sta uccidendo ogni stella nel cielo notturno. Purtroppo l'unico modo per testare la sua teoria è volare per 11,9 anni luce fino all'unico pianeta sopravvissuto del sistema solare, Tau Ceti. E non è esattamente incoraggiante che il nome in codice della missione - "Progetto Ave Maria" - anticipi il suo sacrificio estremo di fronte a scarsissime possibilità di successo.

Ryan Gosling durante una lezione di scienze ai suoi ragazzi

Cosa dicono le prime reazioni su Project Hail Mary?

Forte di una performance divertente ed emozionante, Ryan Gosling sembra aver convinto tutti a giudicare dalle prime reazioni a L'ultima missione: Project Hail Mary. Nei panni di Ryland Grace, l'attore alterna emozioni contrastanti mostrandosi spiritoso, cinico, spaventato, coraggioso e "rassegnato".

"Ciò che è così stimolante del personaggio è che reagisce a molte cose come potrei fare io o molti di noi, ed è giustamente terrorizzato dal compito che lo attende", ha spiegato l'attore. "Ma è qualcuno che sulla Terra aveva rinunciato a se stesso e a cui è stata data l'opportunità di credere di nuovo".

Chi è Rocky in Project Hail Mary?

A fianco di Ryan Gosling, L'Ultima Missione: Project Hail Mary include un equipaggio di astronauti composto da Olesya (Milana Vayntrub), Yáo (Ken Leung) e Annie (Liz Kingsman). Sandra Hüller interpreta Eva Stratt, leader della missione nonché dipendente della NASA, mentre Lionel Boyce veste i panni dello scienziato Steve Hatch e Orion Lee interpreta Xi.

L'attenzione però è tutta concentrata su Rocky, che ha fatto il suo debutto nel trailer confezionato in occasione del Super Bowl, sollevando qualche protesta per via dei troppi spoiler contenuti nel filmato.

Da quanto svelato, Rocky è una creatura extraterrestre dalla pelle di pietra che cambierà radicalmente la direzione della missione (nel bene e nel male) e che il pubblico, che a partire oggi invaderà i cinema per godersi l'avventurosa missione, non potrà non amare.