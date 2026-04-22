Project Hail Mary, perché Rocky può vincere un Oscar come attore non protagonista

Proprio così, quello che è stato il co-protagonista di Ryan Gosling nel film fantascientifico potrà concorrere alla prossima edizione dei premi e addirittura anche vincere

Ricordate Rocky, l'alieno a forma di roccia che condivide lo schermo con Ryan Gosling in L'ultima missione: Project Hail Mary? Ebbene, potrà concorrere ai prossimi Premi Oscar.

Spieghiamo meglio: James Ortiz, attore teatrale e maestro burattinaio, è stato protagonista di una delle creazioni cinematografiche più chiacchierate dell'anno: Rocky, appunto.

Dato vita grazie a un intricato sistema di marionette e alla sua interpretazione vocale al fianco di Gosling, il personaggio è diventato uno degli elementi più apprezzati del film, e lo studio sta già pianificando come posizionare l'opera nella corsa ai premi autunnali. Ortiz sarà proposto per la categoria di miglior attore non protagonista.

L'Ultima Missione: Project Hail Mary: Ryan Gosling in un primo piano in una scena

Perché le regole degli Oscar permettono a Rocky di partecipare?

Gli appassionati di premi cinematografici possono aspettarsi che il film sia in lizza nelle principali categorie, tra cui Miglior film e Miglior regia per Phil Lord e Christopher Miller, oltre a una solida campagna dedicata agli aspetti tecnici. Ma la performance di Ortiz solleva una questione più complessa: un ruolo non convenzionale può competere con le interpretazioni umane?

In base alle norme vigenti, la performance di Ortiz è ammissibile alla selezione per gli Oscar nelle categorie recitative. Inoltre, la sua interpretazione è ammissibile agli Actor Awards, dove i burattinai rientrano nella giurisdizione della SAG-AFTRA, come confermato dall'organizzazione ai suoi rappresentanti.

Anche ai BAFTA sarebbe idoneo, dato che sono l'unico organo di voto ad aver mai nominato una performance di doppiaggio in un film d'animazione: Eddie Murphy in "Shrek" (2001) per il miglior attore non protagonista. Tuttavia, secondo le attuali regole dei Golden Globe, la sua performance non sarà ammissibile. I Critics Choice Awards non hanno linee guida esplicite che lo escludano, il che suggerisce che sarà idoneo alla candidatura.

L'Ultima Missione: Project Hail Mary: una scena con Ryan Gosling

Quella di James Ortiz è davvero recitazione?

Tale ambiguità mette in luce un dibattito di lunga data nel settore su come classificare i risultati artistici che rendono difficile distinguere tra recitazione, doppiaggio e abilità tecniche. Inoltre, rimanda direttamente a un meccanismo che l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences aveva istituito proprio a questo scopo - e che ha in gran parte abbandonato da oltre trent'anni.

Lo Special Achievement Award, istituito nel 1972, è stato senza dubbio lo strumento più flessibile dell'Academy. Era stato concepito per premiare opere rivoluzionarie che non rientravano chiaramente nelle categorie esistenti, in un momento in cui la rapida innovazione tecnologica e creativa stava superando il regolamento degli Oscar. Per oltre due decenni, ha permesso agli Oscar di rendere omaggio a risultati che altrimenti sarebbero potuti passare inosservati. L'ultimo a riceverlo è stato Toy Story nel 1995, quando ancora non esisteva la categoria di Miglior film d'animazione (istituita cinque anni dopo).