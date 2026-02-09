L'Ultima Missione: Project Hail Mary, troppi spoiler nel trailer del Super Bowl con Ryan Reynolds?

Il trailer finale dell'atteso L'Ultima Missione: Project Hail Mary, pellicola di fantascienza diretta da Phil Lord e Chris Miller, lanciato durante il Super Bowl 2026 sta facendo discutere per la quantità di informazioni sul film in arrivo presenti tanto da far gridare allo spoiler.

Il trailer lungo due minuti e 43 secondi si concentra sulla nascente amicizia tra l'insegnante Mark Grace (Ryan Gosling), "costretto" a improvvisarsi astronauta per salvare il Pianeta Terra, e un simpatico alieno roccioso che lui ribattezza - per l'appunto, Rocky.

Ryan Gosling in una scena 'terrestre' di Project Hail Mary

Perché il trailer finale di Project Hail Mary sta facendo discutere?

Il libro del 2021 dell'autore di The Martian Andy Weir racconta le peripezie di Mark Grace, insegnante che viene in missione su una stella vicina per salvare la Terra. Drew Goddard ha scritto la sceneggiatura dopo aver ottenuto una nomination all'Oscar per l'adattamento cinematografico di The Martian, diretto da Ridley Scott nel 2015. Tra l'altro L'Ultima Missione: Project Hail Mary segna il ritorno alla regia di un lungometraggio per il duo Phil Lord/Chris Miller dopo il loro famigerato abbandono di Solo: A Star Wars Story nel 2017.

Tutta la prima parte del lungo trailer racconta l'amicizia nata tra Grace e l'alieno Rocky, dai primi timidi tentativi di comunicazione alla scelta della voce digitale da assegnare all'alieno per favorire la comunicazione. Nella seconda parte, il trailer si fa più emozionante man mano che Grace e Rocky affrontano e superano pericoli galattici nel tentativo di portare a termine con successo la loro missione. Amazon/MGM ha annunciato trionfalmente che a interpretare la simpatica creatura aliena, in versione originale, sarà James Ortiz di cui il trailer ci permette di apprezzare la performance.

I fan sembrano aver apprezzato molto il trailer del Super Bowl, ma c'è chi ha criticato la scelta di voler mostrare troppo, rovinando la sorpresa, ai fan.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lo stesso autore del romanzo Andy Weir è intervenuto con una dichiarazione in cui spiega che la scelta di mostrare l'alieno Rocky non può essere considerata uno spoiler perché il personaggio viene introdotto abbastanza presto nel libro e sarebbe stato difficile promuovere il film mostrando solo le scene del primo atto.. Ecco il video in questione:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'uscita italiana di L'Ultima Missione: Project Hail Mary è fissata per il 19 marzo 2026.