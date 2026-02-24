Ryan Gosling convince tutti con la sua interpretazione in L'ultima missione, ecco le prime reazioni

Il film L'ultima Missione: Project Hail Mary arriverà sugli schermi tra qualche settimana e, nell'attesa, online sono state condivise le prime reazioni dopo alcune proiezioni che si sono svolte negli Stati Uniti.

Tra gli elementi del progetto, adattamento del romanzo scritto da Andy Weir, che sono stati più apprezzati c'è l'interpretazione di Ryan Gosling.

Cosa racconterà il film L'ultima missione

A lodare il lavoro compiuto dalla star canadese ci sono alcuni artisti del calibro di Michael Giacchino, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, e l'attrice Alicia Silverstone.

Sul grande schermo, grazie al film L'Ultima Missione: Project Hail Mary diretto da Phil Lord e Christopher Miller, si assiste alla storia di uno scienziato, che lavora anche come insegnante, che si ritrova alle prese con una missione spaziale per salvare l'umanità.

Ryland Grace (Ryan Gosling) si risveglia a bordo di un'astronave senza ricordarsi quanto gli è accaduto in passato. Il protagonista inizia poi a riottenere la sua memoria, scoprendosi che deve scoprire come fermare una sostanza che sta gradualmente uccidendo il sole. Ryland è infatti l'ultima speranza del genere umano e, a sorpresa, si ritrova ad avere un inaspettato alleato che sta cercando di trovare risposte e un'opportunità di salvezza.

Le prime reazioni al film con Gosling

Jeff Bezos ha scritto su Twitter: "L'ultima missione è incredibile. Ryan Gosling è così talentuoso e, in qualche modo, riesce a trasmettere emozioni e chimica con la sua co-star, anche se quella rock star è una roccia aliena animata come un burattino! Si tratta di un film incredibile, complimenti all'intero team di Amazon Studios".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il compositore Michael Giacchino ha visto il film nel weekend e ha dichiarato: "Wow. Un film originale (chi lo avrebbe mai pensato?), intelligente, umano e profondamente commovente. E ho detto divertente? Uno di quei film miracolosi che si deve assolutamente vedere su un grande schermo. Andate a divertirvi al cinema!".

Alex Hirsch creatore di Gravity Falls, sembra essere d'accordo con Giacchino e ha scritto online: "Si tratta di un film strano, esilarante, gioioso, una stupefacente perla. La chimica di Ryan Gosling con un pupazzo... Una roccia... Aliena vi farà piangere. Andate a vederlo sullo schermo più grande possibile".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le persone che hanno già letto il romanzo di Andy Weir saranno probabilmente molto felici nel leggere le prime reazioni alla visione del film, considerando come tra le pagine ci sia un buon equilibrio tra momenti drammatici e divertenti, oltre a un rapporto di amicizia 'extraterrestre' memorabile. Non resta quindi che attendere l'arrivo nei cinema del progetto per scoprire se le aspettative non verranno deluse.