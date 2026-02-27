Ryan Gosling e la gelosia di Eva Mendes per la sua co-star in L'ultima missione: "Tutti amano Rocky!"

Ryan Gosling ha svelato, in modo ironico, che sua moglie Eva Mendes è stata gelosa del suo co-protagonista nel film L'ultima missione - Project Hail Mary.

L'attore canadese è il protagonista dell'adattamento per il grande schermo del romanzo scritto da Andy Weir, in arrivo tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo.

Cosa racconterà il film L'ultima missione

Il film diretto da Phil Lord e Christopher Miller - che è stato accolto in maniera positiva da chi ha potuto vederlo in anteprima - racconta la storia di Ryland Grace, un insegnante interpretato da Ryan Gosling, che si risveglia a bordo di una nave spaziale senza ricordare nulla del suo passato. L'esperto in scienza dovrà ricostruire quanto accaduto tassello dopo tassello, scoprendo i dettagli della missione che gli è stata affidata.

Ryland potrebbe, infatti, essere l'ultima speranza dell'umanità e, durante il suo viaggio fa la conoscenza di Rocky, un alieno che si trova in una situazione simile alla sua.

La 'gelosia' di Eva Mendes

Eva Mendes, in un post sui social dedicato a Project, aveva scherzato: "L'unico co-protagonista di cui sono mai stata gelosa... Rocky. Hanno trascorso davvero troppo tempo insieme. Si sono persino scambiati degli anelli. WTF?".

Gosling in una foto del film

Gosling, intervistato da Entertainment Tonight, ha quindi commentato la dichiarazione della compagna ammettendo divertito: "Beh, amo quel ragazzo. Sapete, in realtà le va bene perché anche lei gli vuole bene, come tutti gli altri". Ryan ha aggiunto: "Semplicemente è il miglior amico alieno che si possa mai avere".

A interpretare nel film Rocky, muovendo il pupazzo usato sul set e dandogli voce, è stato James Ortiz.

Nel cast del film ci sono anche Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, e Milana Vayntrub.

Gli spettatori dovranno attendere qualche settimana prima di vedere sul grande schermo questa amicizia 'extraterrestre' speciale che ha fatto persino ingelosire la partner nella vita di Gosling!