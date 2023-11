Loki: Tom Hiddleston parla del possibile ritorno di Iron Man

Durante un'intervista al Tonight Show con Jimmy Fallon in occasione del finale di stagione di Loki 2, Tom Hiddleston ha risposto ad alcune domande riguardanti il futuro della Marvel e il possibile ritorno dell' Iron Man di Robert Downey Jr. o di altri importanti Vendicatori.

In particolare, Fallon ha chiesto a Hiddleston se il suo personaggio potesse utilizzare il time-slipping per andare a cercare alcuni degli ex Vendicatori che sono già stati uccisi nell'MCU come Tony Stark alias Iron Man. La domanda si collegherebbe al rumor trapelato di recente secondo cui uno dei sei Vendicatori originali avrebbe già firmato per tornare nell'MCU.

L'attore ha dato una riposta molto vaga e personale che riportiamo di seguito: "Il time-slipping tecnicamente dà a Loki interessanti possibilità di azione. Suppongo che lui possa muoversi tra passato, presente e futuro. Ma anche se Loki può spostarsi nel tempo, non so se gli altri personaggi possono fare lo stesso. Inoltre, parlando per quel che riguarda il mio personaggio, Loki è morto alcune volte per poi tornare in vita e io sono ancora qua, quindi non so se la morte sia necessariamente una questione esistenziale da prendere in considerazione. Questo è tutto quello che posso dirvi".

Come molti ipotizzano, il nuovo potere di Loki che gli permette di viaggiare nel tempo, tecnicamente, gli potrebbe anche consentire di visitare Tony Stark in un qualsiasi punto della linea temporale in cui è ancora vivo.

Loki 2: che ruolo narrativo avrà la serie all'interno dell'MCU?

Loki 2

Con Loki 2 si conclude la serie incentrata sul dio dell'inganno che molto probabilmente non avrà una terza stagione. La seconda stagione di Loki inizia poco dopo la fine del cliffhanger che ha concluso la prima stagione quando Loki si ritrova in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. "Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer e Miss Minutes per comprendere cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso" si legge nella sinossi. Il finale di stagione di Loki 2 è disponibile su Disney+ dal 10 novembre.