Avengers: uno dei sei Vendicatori originali avrebbe già firmato per tornare nell'MCU [RUMOR]

La crisi dei Marvel Studios starebbe spingendo la compagnia a scommettere sul sicuro attingendo al suo glorioso passato recente. In quest'ottica circola un rumor secondo cui uno dei sei Avengers originali avrebbe già firmato il contratto con Marvel per fare ritorno nella saga del Multiverso MCU.

Ieri è arrivata la notizia che i Marvel Studios stanno valutando la possibilità di riunire i sei Vendicatori originali del MCU: Capitan America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Vedova Nera (Scarlett Johansson), Occhio di Falco (Jeremy Renner) e Hulk (Mark Ruffalo) - in un film futuro.

Secondo lo scooper MyTimeToShineHello Robert Downey Jr. avrebbe già firmato per tornare, ponendo le basi per un ruolo chiave come Iron Man nel proseguimento della saga del Multiverso Marvel. Da quando abbiamo detto addio a Tony Stark nel 2019 nel finale di Avengers: Endgame le voci di un suo possibile ritorno si sono rincorse, ma per ora senza alcun fondamento. Prossimamente scopriremo se Kevin Feige ha convinto Donwey a indossare ancora una volta la tuta di Iron Man come variante buona... o cattiva.

Tra le varie voci, una parlava del ritorno del divo nei panni della Variante della Terra-838 Variant, che si reca sulla Terra-616 in cerca di vendetta per ciò che è accaduto agli altri membri degli Illuminati.

Marvel Cinematic Universe: l'egemonia creativa di Kevin Feige deve essere fermata?

Tra i vari rumor circola anche un aggiornamento secondo cui lo Spider-Man di Tobey Maguire e il Wolverine di Hugh Jackman saranno al centro di Secret Wars. I due affiancheranno una squadra più ampia riunita dalla TVA, con il Peter Parker di Tom Holland scelto per rappresentare la Terra-616. È difficile dire se questo sviluppo aprirà la strada al Peter Parker di Andrew Garfield, che quasi certamente dovrebbe ricomparire a sua volta in Avengers: Secret Wars o in Avengers: The Kang Dynasty.

Per quanto riguarda le recenti voci che vorrebbero Doctor Doom come sostituto di Kang il Conquistatore come principale villain della Saga del Multiverso dopo i guai legali di Jonathan Majors, forse è un po' troppo presto per dare la notizia come certa.