Loki 2: tutte le domande avranno una risposta nel trailer del finale di stagione

Marvel ha diffuso in streaming il promo ufficiale del finale della Stagione 2 di Loki, che approderà in streaming su Disney+ nella notte tra oggi e domani.

Insieme a qualche sequenza tratta dall'ultimo episodio, anche la promessa dei Marvel Studios che tutte le domande sollevate dalla trama di questa stagione troveranno una risposta nel finale.

Negli ultimi due episodi, Loki ha di sicuro preparato il terreno per un finale incredibile. Natalie Holt, compositrice dello show, ha dichiarato di "non vedere l'ora" che tutti guardino come si concluderà la seconda stagione.

"Non vedo l'ora che la gente veda l'Episodio 6", ha spiegato. "E per me è stata la cosa più soddisfacente da scrivere. Sì, mi sono sentita emotivamente legata al personaggio. Perché è da tanto tempo che lavoro a questo show. Come ci si sente? Sai, quello che succede a Loki, mi sembra di fare questo viaggio con lui ogni volta che lavoro a una stagione. Quindi, mi sento... Sì, è stato un po' triste dirgli addio e non volevo smettere di lavorarci. Si', mi sento... Non posso... Non posso... Posso solo dire che non vedo l'ora che la gente lo veda".

Tutti sintonizzati su Disney+, quindi, per l'episodio conclusivo di questa seconda stagione. Non è ancora chiaro se Loki verrà rinnovato per una Stagione 3.