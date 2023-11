Loki: l'head writer conferma che Marvel non ha piani per una terza stagione

Sembra che i Marvel Studios non abbiano in programma una terza stagione di Loki, secondo quanto riferito dall'head writer Eric Martin.

La Marvel non ha piani per una terza stagione di Loki, secondo quanto dichiarato dall'head writer e showrunner della serie, Eric Martin. La seconda stagione di Loki, che si è conclusa ieri su Disney+, sembra aver posto fine all'arco relativo alla variante TVA nata da un errore di Avengers: Endgame.

Martin ha confermato la notizia del mancato rinnovo di stagione a CinemaBlend, dichiarando: "Abbiamo affrontato le prime due stagioni come le due metà di un libro. La prima stagione, la prima metà. Nella seconda stagione chiudiamo il libro su Loki e la TVA. Non so come la vicenda potrebbe mai continuare. Volevo solo raccontare una storia piena e completa in queste due stagioni".

Durante un'altra intervista, anche il produttore di Loki, Kevin Wright, si era espresso circa la possibilità di una terza stagione di Loki. "Direi che le prime due stagioni sono state sviluppate come capitoli dello stesso libro. La seconda stagione doveva chiudere il libro, ma ci sono molti altri libri sullo scaffale per questo personaggio e per questo mondo" aveva detto Wright facendo intendere che gli archi relativi al personaggio di Loki e agli altri protagonisti della serie potrebbero avere altri sviluppi.

Ecco la sinossi della seconda stagione incentrata sul dio dell'Inganno: "La seconda stagione di Loki riprende all'indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso". Il finale di stagione è arrivato su Diney + il 10 novembre.