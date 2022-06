Lightyear - La vera storia di Buzz: una foto del film animato

Seppur con incassi minori alle aspettative, il film d'animazione Disney/Pixar Lightyear - La vera storia di Buzz debutta in testa al box office italiano. La pellicola spinoff della saga di Toy Story apre con un incasso di 968.000 euro raccolti in 464 sale e invita al ritorno al cinema famiglie e appassionati di animazione. Come rivela la nostra recensione di Lightyear - La vera storia di Buzz, il film animato della Pixar riporta sugli schermi il popolare personaggio di Toy Story raccontando la storia dell'astronauta che ha ispirato il giocattolo di Buzz.

Dopo due settimane di permanenza in vetta alla classifica, Jurassic World: Il dominio scende in seconda posizione, ma incassa altri 623.000 euro che lo portano a un lauto totale di 6,2 milioni di euro. I dinosauri continuano a incantare grandi e piccini invitando il pubblico nei cinema nonostante la calura. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga rappresentano ancora un'attrazione ghiotta per gli amanti del cinema spettacolare.

In calo anche Top Gun: Maverick, terzo con 570.000 euro di incassi. Nella quarta settimana di permanenza nelle sale, il sequel di Top Gun raggiunge l'imponente cifra di 9,5 milioni complessivi, sancendo il successo internazionale del sequel con Tom Cruise. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

L'anime giapponese Jujutsu Kaisen 0: The Movie scende in quarta posizione con un incasso di 78.000 euro che gli permette di superare il milione di euro complessivi. Come rivela la nostra recensione di Jujutsu Kaisen 0: The Movie, l'attenzione per questo tipo di prodotto continua a vantare uno zoccolo duro di appassionati.

Scende al quinto posto il nuovo film di Mario Martone, l'acclamato Nostalgia, interpretato da Pierfrancesco Favino. La pellicola incassa altri 56.000 euro e raggiunge 1,191 milioni di euro totali. Qui la nostra recensione di Nostalgia, che racconta il ritorno di Felice nel rione Sanità, nel ventre di Napoli in cui è nato, dopo quarant'anni.