Jujutsu Kaisen 0: The Movie, la recensione: Tra spiriti vendicativi e solida azione

La recensione di Jujutsu Kaisen 0: The Movie, film per il grande schermo ispirato al popolare manga di Gege Akutami, in sala dal 9 giugno 2022 per un'uscita evento di una settimana.

Jujutsu Kaisen 0: The Movie, una sequenza

È sempre una gioia scrivere articoli come questa recensione di Jujutsu Kaisen 0: The Movie, perché confermano un'attenzione per il mondo degli anime che va di pari passo col successo commerciale dei manga nel settore delle librerie e si è ormai consolidata nei listini di alcune distribuzioni più attente al fenomeno. Nello specifico, il titolo portato in sala da Nexo Digital e Dynit per un'uscita evento di una settimana dal 9 giugno è di quelli di primo piano in termini di appetibilità per il grande pubblico, perché legato al manga più venduto degli ultimi due anni, un lungometraggio che arriva a sorpresa nelle sale italiane dopo aver ottenuto oltre 100 milioni di dollari di incasso in patria a testimoniarne l'importanza, una cifra che gli consente di essere uno dei 50 film con il maggior incasso di sempre in Giappone.

Il dramma di Yuta

Jujutsu Kaisen 0: The Movie, una scena del film

Quel che va sottolineato nel raccontare la trama di Jujutsu Kaisen 0 - The Movie è che si tratta dell'adattamento della miniserie nota come L'istituto di arti occulte di Gege Akutami, pubblicata nel 2017 e resa un prequel del fumetto dello stesso autore in corso ancora oggi, da cui è tratta la serie anime, anch'essa ancora in produzione, distribuita in versione sottotitolato da Crunchyroll. Si tratta, quindi, di una storia che si muove nello stesso mondo di Jujutsu Kaisen, ma attorno a diverse figure di riferimento: il protagonista è infatti Yuta Okkotsu, tormentato dallo spirito di Rika, sua amica d'infanzia con la quale si erano promessi amore eterno, uccisa in un incidente d'auto.

Jujutsu Kaisen 0: The Movie, una scena del film anime

Se la maledizione tormenta Yuta, è lo stregone Satoru Gojo a offrirgli conforto, accogliendolo all'Istituto delle arti occulte, dove il ragazzo fa la conoscenza di altri compagni di classe che lo aiutano a ritrovare la fiducia in se stesso, ma soprattutto a cercare un modo per spezzare la maledizione di Rika. Il gruppo deve però vedersela anche con una ulteriore minaccia: lo stregone nero Suguru Geto, espulso dall'istituto e deciso a creare un'oasi per soli stregoni. Per questo scatena migliaia di maledizioni su Shinjuku e Kyoto, per sterminare quelli senza poteri.

Un mondo suggestivo

Jujutsu Kaisen 0: The Movie, una sequenza del film d'animazione

Intriga molto l'ambientazione in cui si muove la storia di Jujutsu Kaisen 0: The Movie e non sorprende che abbia valso il grande successo che conosciamo per manga e anime in corso rispettivamente dal 2018 e dal 2020. Un'ambientazione che rappresenta un valore aggiunto anche per questo nuovo titolo, che ha il vantaggio di poter essere fruito anche da chi ne è stato fin qui a digiuno e vuole avvicinarvisi sfruttando questa uscita evento della stagione degli anime al cinema: lo spettatore che non conosce quel mondo potrà infatti perdere qualche sfumatura narrativa, ma godersi una storia che ha il giusto mix di approfondimento del protagonista, suggestioni soprannaturali e azione.

La dinamicità degli scontri

Jujutsu Kaisen 0: The Movie: una foto del film d'animazione

Se da una parte l'arco narrativo di Yuta è ben sviluppato e compiuto, tanto da farci perdonare alcuni passaggi più frettolosi nella consapevolezza che acquisisce del mondo sovrannaturale in cui si muovo e dei poteri che comporta, questa è ben bilanciata dal lavoro di costruzione della mitologia di Jujutsu Kaisen e soprattutto della parte più dinamica della storia: la componente action che ci permette di allineare il film al target degli shonen è infatti presente e significativa nell'economia narrativa del film, ben sorretta da una messa in scena solida e dinamica che evidenzia il buon lavoro dello studio MAPPA (lo stesso della serie anime, ma anche di un altro successo nipponico come L'attacco dei giganti) nella costruzione visiva.