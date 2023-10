L'Esorcista - Il credente supera un milione di euro, buon esordio al box office italiano

L'horror non cessa di affascinare il pubblico italiano. Negli ultimi tempi lo hanno dimostrato vari titoli e anche L'Esorcista - Il credente non fa eccezione. Il reboot del cult di William Friedkin targato Blumhouse e diretto da David Gordon Green apre con un incasso di 1,1 milioni al box office italiano ottenuto da 387 sale e totalizza 148.781 presenze (dati Cinetel). Con 45,1 milioni di incasso globale, le cifre sono però ancora inferiori alle aspettative, visto l'investimento iniziale di Universal e Blumhouse, che si sono assicurati i diritti per realizzare una nuova trilogia per la cifra di 400 milioni. Come rivela la nostra recensione de L'esorcista - Il credente, la storia è ambientata decenni dopo gli eventi del film originale, ma esiste una connessione narrativa tra i due film: il ritorno di Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil, la cui figlia Regan era posseduta nel primo film.

L'esorcista - Il credente, David Gordon Green: "Ellen Burstyn era scettica, mi disse 'Diavolo, non lo faccio'"

Dopo tre settimane consecutive in prima posizione, Assassinio a Venezia cede il passo, ma incassa altri 574.000 euro che fanno volare il film diretto e interpretato da Kenneth Branagh a un totale di 7,2 milioni. La terza avventura tratta da Agatha Christie stavolta ottiene anche il plauso della critica stabilendo un record su Rotten Tomatoes. Come rivela la nostra recensione di Assassinio a Venezia, stavolta Poirot indaga su un omicidio che avviene durante una seduta spiritica. La storia è ambientata a Venezia, dopo la seconda Guerra Mondiale. Poirot, ritiratosi a vita privata, si è trasferito nella città italiana e partecipa a una seduta spiritica in un palazzo decadente e "infestato" da presenze inquietanti. Quando uno dei presenti viene ucciso, il detective deve immergersi in un mondo di ombre e segreti.

Talk to Me: una foto del film

Ancora orrore in terza posizione col discusso Talk to Me. Altri 444.000 euro portano il film a un totale di 1,4 milioni. Un ottimo risultato per la pellicola targata A24, diretta dai fratelli australiani Danny e Michael Philippou, definita da molti il miglior horror dell'anno. Come spiega la nostra recensione di Talk To Me, il film ruota attorno a un gruppo di adolescenti che usa una mano imbalsamata per evocare gli spiriti dei defunti finché il gioco non sfugge loro di mano con conseguenze catastrofiche.

Talk to Me è l'emblema dell'horror moderno. Pregi e difetti compresi

Il film d'animazione Paramount Paw Patrol: Il Super Film scende in quarta posizione incassando 434.000 euro, per un totale di 1,2 milioni. Discreto risultato per la pellicola per famiglie in cui si racconta una nuova avventura dei super cuccioli che acquistano nuovi incredibili poteri trasformandosi in Mighty Pups. Qui la nostra recensione di Paw Patrol: Il Super Film, che ha ottenuto recensioni positive e a livello globale ha incassato 46,1 milioni di dollari, recuperando ampiamente i 30 milioni di budget.

Chiude la Top 5 con 381.000 euro raccolti in 310 sale il debutto della commedia Volevo un figlio maschio, nuovo film diretto da Neri Parenti con protagonista Enrico Brignano.