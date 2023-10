L'esorcista - Il credente, David Gordon Green: 'Ellen Burstyn era scettica, mi disse 'Diavolo, non lo faccio''

Ellen Burstyn ha ripreso il ruolo di Chris MacNeil 50 anni dopo L'esorcista nel sequel reboot L'esorcista - Il credente di David Gordon Green. Lo stesso regista ha rivelato l'iniziale scetticismo dell'attrice che avrebbe risposto 'Diavolo no' quando il regista le ha chiesto per la prima volta di tornare nel franchise.

"All'inizio era molto scettica", ha detto Green ad A.frame, la rivista digitale dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. "La sua prima risposta è stata: 'Diavolo, no'. Penso che la gente l'abbia contattata molte volte riguardo ai sequel, quindi ho detto, 'Se non vuoi essere nel mio film, almeno sii mia amica.'"

L'Esorcista - Il credente: una scena del film

Green ha proseguito: "Abbiamo finito per parlare delle mie intenzioni e della storia che stavo cercando di raccontare, di come volevo farla e di come avrei potuto renderlo significativo per me, personalmente... Ellen e io abbiamo parlato di letteratura e temi sociali. Quando poi le ho inviato la sceneggiatura, penso che sia stata piacevolmente sorpresa di scoprire che avevo incorporato alcune delle conversazioni che avevamo avuto, avevo personalizzato la storia per lei nel rispetto dell'originale. Il personaggio di Chris MacNeil 50 anni dopo. Abbiamo avuto una collaborazione straordinaria e sono molto orgoglioso di aver lavorato con lei".

Quando gli è stato chiesto se avrebbe realizzato L'Esorcista - Il credente senza il coinvolgimento di Ellen Burstyn, David Gordon Green ha detto: "Avrei potuto farlo senza di lei, ma è un grande sollievo per qualcuno che cerca di onorare il film originale avere chi è in grado di tenermi la mano mentre entro nel territorio sacro. Se c'è una mano che voglio tenere, è quella di Ellen Burstyn".

Come rivela la nostra recensione de L'esorcista - Il credente, la storia è ambientata decenni dopo gli eventi del film originale, ma esiste una connessione narrativa tra i due film: il ritorno di Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil, la cui figlia Regan era posseduta nel primo film. La storia la coinvolge brevemente quando un nuovo genitore, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) cerca di trovare risposte per la situazione che affronta sua figlia. A quanto pare, Chris aveva scritto un libro sulle sue esperienze e aveva usato quei soldi per comprarsi una casa. Tuttavia, ciò l'ha allontanata da sua figlia. Indipendentemente da ciò, Chris si offre di aiutare Victor come può con la conoscenza che ha accumulato. Tuttavia, i due scopriranno presto che il suo ritorno avrà un costo elevato.

L'Esorcista - Il Credente è diretto da David Gordon Green, con una sceneggiatura di Peter Sattler e dello stesso David Gordon Green, basata su una storia di Scott Teems, Danny McBride e David Gordon Green, e prende ispirazione dai personaggi creati da William Peter Blatty. La pellicola è prodotta da Jason Blum per Blumhouse, David Robinson e James G. Robinson per Morgan Creek Entertainment. Gli executive producer sono Danny McBride, David Gordon Green, Ryan Turek e Christopher H. Warner. Universal Pictures presenta una produzione Blumhouse/Morgan Creek Entertainment in associazione con Rough House Pictures.