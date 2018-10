Halloween 2018: Leonardo DiCaprio si maschera da diabolico clown

Francesco Bellu

Joaquin Phoenix sarò di sicuro il clown più in voga del momento dato che sta girando Joker di Todd Phillips a New York, ma dall'altra parte dell'America nella costa opposta ora ce n'è un altro: Leonardo DiCaprio. No, non sta girando un ennesimo film sulla nemesi di Batman, bensì si è mascherato così in occasione di una festa di Halloween 2018 durante una pausa dalla lunga lavorazione di Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino.

Leggi anche: IT, Stephen King: "I clown? se ne vedessi uno mi spaventerei a morte"

Leonardo DiCaprio è, infatti, sul set dall'estate e le riprese non si sono ancora concluse. Ma questo non gli ha impedito di divertirsi un po' durante un party al Casamigos di Los Angeles in occasione dell'imminente festa di Halloween. Così il 26 ottobre si è presentato con indosso un paio di jeans blu, una felpa nera con zip e cappuccio e una maschera da pagliaccio decisamente fuori di testa con tanto di capelli colorati e nasone adunco come la strega di Biancaneve.

Per quanto riguarda Once Upon a Time in Hollywood, l'ultima opera di Quentin Tarantino è ancora in produzione anche per via di alcuni imprevisti che ne hanno rallentato la tabella di marcia. Primo fra tutti la morte di Burt Reynolds che ha costretto il regista a un veloce recasting con Bruce Dern, il quale aveva già lavorato con lui in The Hateful Eight; poi c'è stato un incidente proprio di Dern che è caduto mentre faceva jogging ed è finito in ospedale. Il film è ambientato alla fine degli anni Sessanta e vede DiCaprio e Brad Pitt nei ruoli rispettivamente, di un attore televisivo che cerca di fare il salto nel giro che conta e del suo amico e stantman. Entrambi andranno a vivere insieme accanto alla villa di Sharon Tate moglie del regista Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, poche settimane prima che venga brutalmente assassinata dai membri della setta di Charles Manson.

Per l'estate del 2019 è invece fissato il primo ciak di Killers of the Flower Moon che vedrà nuovamente riuniti per la sesta volta Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese dopo The Wolf of Wall Street. Nello stesso periodo, il 29 luglio, è prevista anche l'uscita nelle sale di Once Upon a Time in Hollywood.