Leonardo DiCaprio avrebbe potuto interpretare Lex Luthor in Batman v Superman

Il regista Zack Snyder ha svelato che Leonardo DiCaprio era in corsa per ottenere il ruolo del villain Lex Luthor nel film Batman v Superman: Dawn of Justice.

Il filmmaker, durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, ha infatti ricordato qualche dettaglio del casting compiuto quando doveva realizzare il film tratto dai fumetti della DC.

La rivelazione del regista

Zack Snyder ha risposto a una domanda sui possibili interpreti di Lex Luthor rivelando: "Leonardo DiCaprio, ne ho parlato con lui. Penso che avesse molte idee grandiose semplicemente fin dal primo incontro. Alla fine, credo, abbia pensato: 'Non lo so'. Ma era davvero intelligente nell'affrontare il materiale e pensando al personaggio".

A ottenere il ruolo del villain in Batman v Superman: Dawn of Justice è stato poi Jesse Eisenberg.

L'incontro con il premio Oscar, tuttavia, ha alimentato alcune idee che Snyder ha sviluppato occupandosi dei successivi progetti della DC: "Penso fosse stato lui ad accennare a questa idea che Superman stesse lottando contro la Justice League. Ho pensato: 'Ok, quello va bene, allora. La userò'".

L'iconico personaggio di Lex Luthor, prossimamente, tornerà protagonista sul grande schermo grazie al film Superman, scritto e diretto da James Gunn. La nuova versione del personaggio è stata affidata a Nicholas Hoult, in passato tra le fila della Marvel grazie ai film dedicati alle avventure degli X-Men.

Lex, inoltre, è apparso nelle avventure del supereroe approdate sul piccolo schermo e Michael Rosenbaum è stato uno degli interpreti più recenti in occasione della serie Smallville.