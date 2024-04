Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence star del film di Martin Scorsese su Frank Sinatra?

Le fonti di Variety sostengono che il regista Martin Scorsese stia preparandosi per le riprese del film su Frank Sinatra e avrebbe scelto Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence come protagonisti.

Martin Scorsese sembra sia tornato a lavorare sul film biografico dedicato a Frank Sinatra e nel cast del progetto sarebbero coinvolti Leonardo DiCaprio, da tempo collaboratore del regista, e Jennifer Lawrence.

Prima di addentrarsi nella storia dell'icona del mondo dello spettacolo, il regista sembra essere intenzionato a realizzare Vita di Gesù, progetto che sta sviluppando da tempo.

Il progetto religioso

Le fonti del sito specializzato in cinema sostengono che Martin Scorsese sia pronto a finanziare in modo indipendente il film tratto da Vita di Gesù, tratto dal libro scritto da Shūsaku Endō nel 1973, come accaduto con Silence.

Il regista vorrebbe inoltre coinvolgere Andrew Garfield nella realizzazione del progetto, anche se non è chiaro se vorrebbe affidargli il ruolo del protagonista o di uno dei discepoli. Miles Teller dovrebbe inoltre far parte del cast, impegnato sul set probabilmente entro la fine del 2024 in Italia, Israele ed Egitto.

Silence: un'immagine di Andrew Garfield

Da Taxi Driver a Silence: gli antieroi di Martin Scorsese tra fede, redenzione e martirio

Il progetto biografico

Subito dopo la fine della produzione di Vita di Gesù, Scorsese vorrebbe realizzare il film biografico su Frank Sinatra, nonostante la figlia dell'artista, Tina, non avesse concesso il suo sostegno al lungometraggio.

Leonardo DiCaprio dovrebbe interpretare Sinatra e Jennifer Lawrence avrebbe il ruolo della seconda moglie dell'artista, l'attrice Ava Gardner, mostrando quindi sul grande schermo il legame che ha posto fine al matrimonio con Nancy Barbato, la madre di Tina.

Sony sarebbe inoltre vicina ad aggiudicarsi i diritti del film.

Il filmmaker, prossimamente, collaborerà inoltre con Steven Scorsese per produrre una serie ispirata a Il promontorio della paura destinata ad Apple TV+.