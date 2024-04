Martin Scorsese voleva fare il biopic su Sinatra con Leonardo DiCaprio anni fa, ma gli eredi si opposero

Martin Scorsese ha confermato i suoi prossimi progetti, che verranno girati back-to-back pur non essendo (apparentemente) collegati: si tratta del preannunciato film sulla vita di Gesù con Andrew Garfield e Miles Teller, a cui si affianca il biopic su Frank Sinatra con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence nei panni della Ava Gardner, sua seconda moglie.

Don't Look Up: un primo piano di Leonardo DiCaprio

Come rivela Variety, Scorsese stava per girare il film su Sinatra con DiCaprio molti anni fa, ma la famiglia del crooner si oppose bloccando il progetto. Già nel 2016, Scorsese aveva rivelato al Toronto Sun che i suoi piani per dirigere Leonardo DiCaprio in un film biografico su Sinatra erano stati ufficialmente cancellati a causa delle tensioni tra il regista e gli eredi del cantante. Il film aveva pronta una sceneggiatura di Phil Alden Robinson ed era in sviluppo almeno dal 2011, quando il produttore Scott Rudin si era unito al progetto.

"Non possiamo farlo!" rivelò Scorsese con una punta di amarezza, come riferito dal Toronto Sun. "Penso che sia finita. I membri del clan Sinatra non sono d'accordo. Ma se ripartisse io sarei pronto!"

Il regista chiarì: "Certe cose sono molto difficili per una famiglia, e le capisco perfettamente. Ma, se si aspettano che giri il film, non posso tacere certe cose. Il problema è che quell'uomo era così complesso. Tutti sono così complessi, ma Sinatra in particolare".

Vita di Gesù: cosa sappiamo del film di Martin Scorsese

Il lato oscuro di Frank Sinatra

Adesso che il progetto si è finalmente sbloccato e si prepara a entrare in lavorazione, Martin Scorsese dovrà ancora affrontare problemi di questo tipo? A quanto anticipato da Variety, la figlia del cantante, Tina Sinatra, non ha ancora dato il suo beneplacito al film. Il motivo potrebbe dipendere dall'ingaggio di Jennifer Lawrence nel ruolo di Ava Gardner, considerando che Sinatra divorziò dalla Gardner per mettersi con la madre di Tina, Nancy Barbato. Sembra che il piano di Scorsese di far luce sul lato più oscuro della vita privata di Sinatra e sulla sua infedeltà rimanga immutato ancora oggi. restiamo in attesa per saperne di più.