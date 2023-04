Lei mi parla ancora, stasera su Rai 3: trama e cast del film di Pupi Avati con Renato Pozzetto

Stasera su Rai 3 in prima serata va in onda Lei mi parla ancora, il film diretto da Pupi Avati: trama e cast

Lei mi parla ancora è il film in onda stasera, 14 aprile, in prima serata su Rai 3. La pellicola, diretta da Pupi Avati si basa su uno script firmato dallo stesso Pupi Avati e da Tommaso Avati. Trama, curiosità, cast e trailer del lungometraggio

Lei mi parla ancora: Trama

Lei mi parla ancora: Lino Musella e Isabella Ragonese in una foto del film

Dopo tanti anni di matrimonio, Nino rimane vedovo dell'amata moglie Caterina. La figlia, sperando di aiutare il padre (ormai molto anziano) a risollevarsi, gli affianca Amicangelo, un editor con ambizioni da romanziere, per scrivere un libro sulla storia d'amore così bella e appassionata tra Nino e Caterina.

Lei mi parla ancora: un momento del film

In realtà, Amicangelo non appare così interessato a quanto Nino ha da narrare. Egli ha infatti accettato il lavoro solo per ragioni economiche, essendo stato costretto a dividere molte delle sue risorse dopo un costoso divorzio. La poca voglia nel capire chi si trova davanti lo porta a scontrarsi subito con la personalità di Nino il quale, oltretutto, riesce costantemente a perdersi in antiche sensazioni e a sentire accanto a sé ogni giorno la sua Caterina, custodendone gelosamente il ricordo. Nonostante questo, entrambi si avvicineranno, un po' alla volta: sarà l'inizio di un'amicizia sincera, dalla quale Amicangelo imparerà quanta ricchezza nella vita di un uomo può portare un sentimento così profondo e inattaccabile.

Lei mi parla ancora: una sequenza del film

Entrambi avranno inoltre la possibilità di affrontare il presente dell'Emilia-Romagna - dove si svolge il film - e il suo meraviglioso passato, in quella porzione di terra così speciale che ha saputo trattenere, accanto alla modernità, il grande fascino di un tempo lontano.

Lei mi parla ancora: Curiosità

Lei mi parla ancora sarebbe dovuto uscire al cinema ma a causa del'emergenza sanitaria è stato venduto dalla Vision Distribution a Sky Cinema che lo ha trasmesso in prima visione assoluta l'8 febbraio 2021, qui trovate la recensione di Lei mi parla ancora.

Lei mi parla ancora: un'immagine del film

La pellicola è basata sul romanzo Lei mi parla ancora - Memorie edite e inedite di un farmacista scritto da Giuseppe Sgarbi, padre di Vittorio. Il film è stato candidato a tre David di Donatello e tre Nastri d'Argento.

Lei mi parla ancora: Interpreti e personaggi